Fatma Okumuş ve Rıfat Okumuş ayrılık yolunda mı? Detaylar 17 Haziran Esra Erol’da

Okumuş çifti Esra Erol’da anlaşma yoluna gidecek mi? Üç çocuk sahibi çift evliliğini kurtaracak mı? 17 Haziran Esra Erol’da Fatma Okumuş ve Rıfat Okumuş’un karşılıklı konuşmaları dikkat çekti.

Esra Erol'da farklı konuşma tarzıyla dikkat çeken Fatma Okumuş, bir kez daha 16 yıllık eşi Rıfat Okumuş'la karşı karşıya geldi. Üç çocuk sahibi çift Esra Erol'da barışacak mı? Rıfat Okumuş, aile arasındaki konunun televizyon ekranlarına yansımasından şikayetçi olurken Fatma Okumuş kendisiyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Polise taşan kavga konuyu Esra Erol'a taşıdı

Okumuş çifti arasında sular durulmuyor. Üç çocuk sahibi çift Esra Erol canlı yayınında barışmaya yanaşmadı. Aralarındaki sorunların çok büyük olmadığını ifade eden Rıfat Okumuş, gerilimi eşinin tırmandırdığını iddia etti. Son kavgalarında polisi aradığını söyleyen üç çocuk babası, eşinin kapılara vurduğunu öne sürdü. Okumuş polisi aradığı geceye dair "Ben sustukça Fatma bağırdı. Eşim susmuyor diyerek polisi aradım. Polis de annemin yanına çıkmamı ve ortamı sakinleştirmemi istedi" açıklamasını yaptı.

Eşini kötülemek istemediğinin altını çizen Rıfat Okumuş, çocuklarının annesine hiçbir zaman hakaret etmediğini belirtti. Annesinin de gelinini sevdiğini iddia eden Okumuş, "Sonuçta annemin gelini ama bir defa anneme kek, börek götürmemiştir. Anneme gelinlik yapmamıştır" sözlerini kullandı.

Rıfat Okumuş: "Eşimin hiçbir iyi yönü yok"

Fatma Okumuş, eşinin bu açıklamaları karşısında oldukça sinirlendi. Kayınvalidesine daha önce birçok kez börek götürdüğünü söyleyen üç çocuk annesi, evliliklerindeki sorunun asıl kaynağı olarak eşinin ailesini işaret etti. Okumuş, eşinin kız kardeşleri Nuray Tarakçı ve Nurdan Bayrak'ın da sıklıkla ilişkilerine dahil olduğunu belirtti. Kocasına bir tane iyi yönü olup olmadığını soran Okumuş, 'yok' cevabını alınca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Esra Erol canlı yayınında birbirlerine sert sözler söyleyen çiftin tartışmasından ayrılık sonucu çıktı. İki taraf da boşanmak istediğini dile getirirken Fatma Okumuş, görümcelerinin de Esra Erol'a bağlanmasını istedi.