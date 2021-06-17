Seçkin Özdemir, sıra dışı cinayet büro komiseri Şahin rolünde herkesi şaşırtacak

'Baş Belası', 20 Haziran Pazar akşamı atv'de ekran yolculuğuna başlıyor. Merakla beklenen dizi, eğlenceli ve heyecan yüklü hikayesi ile yaz ekranında adından sıkça söz ettirecek.

'Baş Belası'nda başrolü İrem Helvacıoğlu ile paylaşan ünlü oyuncu Seçkin Özdemir, başına buyruk cinayet büro başkomiseri Şahin Kara karakteriyle izleyiciyi hayli şaşırtacak.

Emniyette epey şöhret sahibi olan Şahin Kara, karizmatik, inatçı ve bildiğinden şaşmayan bir polis. Kız kardeşiyle birlikte bir yetimhanede büyümüş, bekar ve başına buyruk bir karakter olan Şahin, gözü pek ve korkusuz tavrı ile kariyerinde kısa sürede ilerlemiş. Ekibini sevip kollayan ve onları ailesi gibi kabul eden Şahin, polis olmayan birinin aralarına dahil olmasından rahatsız olduğu için İpek'le birlikte çalışmayı hazmedemiyor. Alışkanlıklarına son derece bağlı Şahin'in hayatı, İpek'le çalışmak zorunda kalınca tam anlamıyla alt üst oluyor.

Yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği dizide başroldeki İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'e deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk'un eşlik ediyor.

'Baş Belası', 20 Haziran Pazar akşamı atv'de başlıyor…