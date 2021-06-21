Konya’nın Karatay ilçesine bağlı Bismil Mahallesi’nde kar maskeli bir saldırgan tarafından öldürüldükleri iddia edilen Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen’in katili kim? Talihsiz karı kocanın ölümüyle ilgili öne sürülenler doğru mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olan Necla – Metin Büyükşen cinayeti yeniden gündem oldu. Akıllarda 'mehir cinayeti' olarak da yer eden olayla ilgili çiftin oğlu Osman Büyükşen Twitter hesabından isyan etti. Acılı evlat, Müge Anlı canlı yayınında yaşadığı büyük acıyı yeniden hatırlattı. Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli saldırgan tarafından öldürüldükleri iddia edilen yaşlı çiftin katili kim? Üzerinden 1023 gün geçen Büyükşen cinayeti bu kez çözülecek mi? Swap testi sonuçları neyi gösteriyor?

Osman Büyükşen, anne ve babasının katillerini arıyor

Cinayetin üstünden iki buçuk yıl geçmesine rağmen katillerin cezasını çekmediğini ifade eden oğul Büyükşen, kız kardeşinin ifadelerine inanmadığını söyledi. Cinayetle ilgili şüpheler mehir ile ilgili yaşanan tartışmalardan dolayı çiftin diğer oğulları Uğur Büyükşen ve gelin Betül Büyükşen'i işaret ediyor.

Anne ve babasının katillerinin bulunması için yoğun bir çaba harcayan Doktor Osman Büyükşen, cinayetle ilgili şüphelendiği isimleri açıkladı. Büyükşen, "Kız kardeşim Büşra doğruları söylemiyor. Erke kardeşim Uğur Büyükşen, onun eşi Betül ve Betül'ün ailesinden şüpheleniyorum" dedi.

Konya'da yaşanan o gecenin tek görgü tanığı Büşra Büyükşen de Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlandı. Açıklamalarıyla Müge Anlı'yı oldukça kızdıran genç kız, olayla ilgili tüm bildiklerini jandarmaya anlattığını savundu. Kız kardeşinin çelişkili açıklamalarına dikkat çeken ağabey Büyükşen, Büşra'nın kendisine olayla ilgili yardımcı olmadığını ifade etti.

Çiftin kızları Büşra Büyükşen şüpheli mi?

Büşra Büyükşen'in, gözlerinin önünde vahşi bir cinayete kurban giden aile büyüklerinin cinayetinde şüpheli konumda bulunan Betül Büyükşen'le birlikte yaşadığı öğrenildi. Çiftin kızları, yengesinin Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katılmak istemediğini dile getirdi. Büşra Büyükşen, "Telefonu eline veriyorum, konuşmak istemiyor. Canlı yayına katılmasını istiyorum, katılmıyor. Sadece yetkili kişilere kişilere konuşmak istiyor" diye konuştu.

Konya'da bulundukları köyde gelinlerinin ailesinin bu ithamla yaşadıklarını belirten Osman Büyükşen, "Ben onlara bir fırsat veriyorum. Herkes onları suçlu görüyor. Suçlu değillerse gelip burada konuşsunlar. Kendilerini de aklasınlar. Yılmaz Büyüktorcan, Mehmet Ali Dayanır, Tuba Dayanır, Ertuğrul Ekmekçi, Uğur, Betül, Büşra hepiniz gelin burada konuşun" dedi.

Olayla ilgili canlı yayında tartışmalar sürerken Swap testi sonucu da dikkat çekti. Jandarmanın yaptığı testin sonucunda Büşra Büyükşen, Betül Büyükşen ve Uğur Büyükşen'in elinde barut izlerine rastlandığı belirlendi.

Büşra Büyükşen 'mehir cinayeti' için ne demişti?

Talihsiz çiftin öldürülmesinin tek tanığı Büşra Büyükşen, evlerine kar maskeli bir saldırganın girdiğini ifade etmişti. Genç kızın ifadesine göre anne ve babasının kar maskeli saldırganın pompalı tüfekle öldürüldüğünü söylemişti. Kendisinin ölü taklidi yaparak hayatta kaldığını öne süren üniversite öğrencisi kızın soğukkanlı tavırları da dikkat çekmişti. Genç kızın anlattıkları, ağabey Büyükşen'i şüphelendirmişti.

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Osman Büyükşen'in, cinayetle ilgili açıklamalarını izlemek için tıklayın.

Konya'daki olayda katil kim?

Cinayetin tek görgü tanığı Büşra Büyükşen ne diyor?

Katil 1.75 boylarında ve esmerdi. Büşra Büyükşen'in açıklamaları için tıklayın.