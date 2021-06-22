Kalp Yarası'nın yayın tarihi belli oldu, Maraşlı yeni gününde

atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası'nın yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, ilk bölümüyle 28 Haziran Pazartesi akşamı atv'de ekran yolculuğuna başlıyor!

Çekimleri Hatay-Antakya'da tüm hızıyla devam eden Kalp Yarası'nın yayınlanan ilk bölüm fragmanı nefes kesti. Yayına girdiği andan itibaren sosyal medyanın bir numaralı gündemi haline gelen dizinin fragmanında, Antakya'nın köklü ailelerinden Sancakzadelerin veliahdı Ferit'in düğün gününde yaptığı büyük sürpriz yer aldı.

Dizinin ilk bölümüne, Antakya'nın tanınmış Velioğlu ailesinin biricik kızı Hande ile düğününe üç gün kala sürpriz bir kararla İstanbul'a giden Ferit Sancakzade'in kendi düğününe İstanbul'da tanıştığı Ayşe ile gelmesi damga vuracak!

Zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası olan Hatay-Antakya'da geçen çarpıcı bir öyküyü ekranlara taşıyacak Kalp Yarası, Ferit ve Ayşe'nin imkansızlıklara göğüs geren aşk öyküsünü konu alacak. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

Kalp Yarası; genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile pazartesi akşamlarına damgasını vuracak.

Kalp Yarası, 28 Haziran Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

'Maraşlı' yeni gününde

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı, ekranların ilgiyle izlenen yapımı Maraşlı'nın yayın günü değişti. Sevilen dizi 29 Haziran Salı gününden itibaren yeni gününde izleyenleriyle buluşacak.

Kendisini öldürmek isteyen kişinin öz babası Hurdacı olduğunu öğrenen Maraşlı ile sevdiği adamın evlilik teklifini kabul ederek mutlu bir yaşamın hayalini kuran Mahur'un sürpriz gelişmelerle dolu hikayesini konu alan dizinin yeni bölümü Salı akşamı atv ekranlarında olacak.

Mahur, Maraşlı'ya "evet" dedi!

Dizinin yayınlanan son bölümünde Maraşlı'nın evlilik teklifini kızı Zeliş'in istemediğini sanarak kabul etmeyen Mahur, bölümün final sahnesinde yaptığı sürprizle Maraşlı'ya evet dedi. Aynı sırada Savaş'ın adamları tarafından kurşun yağmuruna tutulan aşıkların büyüleyici sahnesi izleyenlerin büyük beğenisi topladı.

Maraşlı, 29 Haziran Salı saat 20.00'de atv'de!