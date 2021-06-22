Sözde hoca İkrar Duman Orhan Esra Erol'da

Esra Erol'da ilginç konu! Sözde hoca İkrar Duman Orhan Tiktok ve Facebook hesaplarında tanıştığı mağdur kadınlardan kazanç mı sağlıyor?

Türkiye'nin konuştuğu İkrar Duman Orhan, Esra Erol canlı yayınına katıldı. Sözde hoca olarak bilinen İkrar Duman Orhan'ın, TikTok ve Facebook üzerinden canlı yayınlar yaptığı iddia edildi. Mağdur kadınlardan anne adı ve doğum tarihi bilgilerini isteyerek şifa verdiğini öne süren Orhan, program boyunca hırçın tavırlar sergiledi.

Esra Erol'un soruları karşısında zorlanan Orhan, stüdyoyu terk etmek istedi. Kendisinin konuşturulmadığını savunan sözde hoca, stüdyoda yayınlanan görüntülerine herhangi bir açıklama getirmedi. Yayına verilmeyen görüntülerde, sözde hocanın mağdur kadınlara yaptığı uygulamaların görüldüğü öğrenildi.

TikTok canlı yayınlarında neler yaşandı?

Programda sıklıkla ayağa kalkarak yer değiştiren İkrar Orhan Duman zaman zaman hoca olduğunu kabul ederken birçok kez de sadece metafizik uzmanı olduğunu iddia etti. TikTok canlı yayınlarında kendisine hoca denilmesini istemediğini ifade eden Orhan, sertifikaları olduğunu ve işlemler için fatura kestiğini öne sürdü.

İkrar Duman Orhan'ın Esra Erol'da yer almasını sağlayan Necla Derelli ise kendisine atılan iftiralar olduğunu belirtti. Derelli, "İkrar'a aşık olduğumu yaydılar. Ben evli kadınım, böyle bir şey yok" sözlerini kullandı.

Konuşmalar üzerine Orhan canlı yayını terk etti.