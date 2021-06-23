Türkiye'yi ağlatan Ömer ve Emre hayallerine kavuştu

Esra Erol, genç kardeşlerin hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Milyonları ağlatan Ömer ve Emre, Bursalı iş insanı Yusuf Yarar'ın destekleriyle hazırladıkları berber dükkanının açılışını yaptı.

Esra Erol'da milyonları ağlatan Emre ve Ömer hayallerine kavuştu. Kendilerini henüz çok küçükken terk eden annelerini bulmak için katıldıkları programda yürekleri burkan iki kardeş, Bursalı iş insanı Yusuf Yarar'ın destekleriyle hayallerindeki berber dükkanına kavuştu. Böylece Emre'nin en büyük isteği gerçekleşmiş oldu. Manisa'da açılan dükkanın açılışı Esra Erol canlı yayınında yapıldı. Açılışan, Emre ile Ömer'in Esra Erol'da kavuştukları kardeşleri Yusuf da katıldı.

Yusuf Yarar'dan Emre ve Ömer'e tam destek!

Olgun duruşlarıyla tüm Türkiye'nin dikkatini çeken Ömer ve Emre'nin yaptığı açılışta Yusuf Yarar'ın yardımcısı Tarkan Bey de yerini aldı. Tarkan Bey, "Yusuf Bey burada olmayı çok istedi ama iş yoğunluğundan dolayı gelemedi. Sizlere selam ve saygılarını iletti" sözlerini kullandı.

Hayallerindeki dükkana kavuşan ve mesleğini yapabilmenin heyecanını yaşayan Emre'nin ilk müşterisi ise Esra Erol'da Muhabiri Caner oldu. Caner'in berber koltuğundaki anları Esra Erol'u keyiflendirdi. atv ekranlarında ilk saç kesimini yapan Emre'nin heyecanı dikkat çekerken Caner ile yaşadığı keyifli diyaloglar herkesi güldürdü.

Ciddi bir saç takıntısı olduğunu dile getiren Caner, Emre'ye güvenerek koltuğa oturduğunu söyledi.