20 yıllık çiftin arasına hangi akraba girdi? Mustafa - Aylin Tiren evliliği bitecek mi?

atv ekranlarının beğeniyle izlenen programı Esra Erol'da, yeni bölümünde de farklı konularla seyirciyi televizyon başına kilitledi. Eşinin kendisini terk ettiğini ifade eden Mustafa Tiren'in talebi ne?

Esra Erol'da yine birbirinden ilginç konularla atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. 20 yıllık eşinin kendisini terk ettiğini ifade eden Mustafa Tiren, kan bağı olmadığı bir çocuğun da nüfusuna kaydedildiğini belirtti. Mustafa Tiren, eşi Aylin Tiren'den boşanmak istediğini dile getirdi. İki çocuk sahibi çift anlaşmalı boşanma yoluna mı gidecek? Çiftin arasına giren Sezer Aksu kim?

"Eşim terk edip 5 ay sonra dönerdi"

Eşi Aylin Tiren'le çalkantılı bir evlilikleri olduğunu dile getiren Mustafa Tiren, "Aylin beni terk ederdi, 5 ay gelmezdi. Sonra hiçbir şey yaşanmamış gibi geri gelip hayatımıza devam ederdik" diye konuştu. Üç yıldır uykusuz olduğunu dile getiren Tiren, eşinden daha önce de ayrılmak istediğini fakat eşinin buna yanaşmadığını iddia etti.

Aylin Tiren'in, yeğeninin eşi Sezer Aksu ile ilişkisi olduğunu belirten Tiren, doğan çocuğun babasının da Sezer Aksu olduğunu açıkladı. Tiren, "Eşim şu an Sezer'le birlikte değil. Ben boşanmak istiyorum ama tek şartım onun bir daha Sezer'le birlikte olmaması" dedi.

Aylin Tiren, kocasının iddialarını doğruladı

Esra Erol canlı yayınına bağlanan Aylin Tiren de kocasının iddialarını doğruladı. Aylin Tiren, "Çocuğun babası Sezer. Ben, şu an Sezer'den ayrı yaşıyorum. Çocuklarımı görmek için Mustafa ile daha barıştım. Beni silahla alıkoydu. Zaten senelerdir uyuşturucu kullanan bir kişi. Televizyonda göründüğü gibi masum değil" sözlerini kullandı.

Sezer Aksu'nun eşi de canlı yayına bağlanarak iki çocuğu için eşini affettiğini dile getirdi. Şu an Sezer Aksu ile evliliklerini kurtardıklarını ifade eden iki çocuk annesi, evliliklerinin mutlu bir şekilde devam ettiğini öne sürdü.

Esra Erol, Mustafa Tiren – Aylin Tiren çiftine anlaşmalı boşanmaları noktasında yardımcı olabileceklerini belirtti. Mustafa Tiren ve eşi Aylin Tiren'in son kararı merakla bekleniyor.