Esra Erol sezon finaline giderken umut olmaya devam ediyor

12 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, 25 Haziran'da sezon finali yapıyor.

Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu oldu. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da buldu.

20 yıl sonra annelerine kavuştu, Esra Erol gözyaşlarına hakim olamadı!

Esra Erol'un programında 20 yıldır görmedikleri annelerine kavuşan Ömer ve Emre kardeşlerin yaşadıkları izleyicileri ekrana kilitledi. Dün gözyaşları içinde annelerine kavuşan kardeşler, Esra Erol'u da ağlattı. Ömer ve Emre Açıkgöz kardeşler, 20 yıldır görmedikleri annelerini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Annelerinin İzmir'de yaşadığını öğrenen Ömer ve Emre, bir de erkek kardeşleri olduğunu öğrendi. 3 kardeşin canlı yayında buluşması izleyicileri gözyaşlarına boğarken; anne Lamiye de evlatlarını görmek için canlı yayına çıktı.

Esra Erol gözyaşlarını tutamadı

Her koşulda annelerine sahip çıkacaklarını söyleyen kardeşlerin 20 yıllık hasretleri dün sona erdi. Canlı yayında annelerine kavuşan kardeşler gözyaşlarına boğuldu. Duygusal kavuşma karşısında daha fazla dayanamayan Esra Erol ise canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

Ömer ve Emre kardeşlerin en büyük hayali gerçek oldu!

Ömer ve Emre kardeşler, Esra Erol sayesinde hem annelerine hem de berber dükkânlarına kavuştular. TV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programına katılan Emre - Ömer kardeşler hiç görmedikleri annelerini bulmak için Esra Erol'a sığındı. Herkesin çok sevdiği Ömer- Emre kardeşleri kısa sürede annesine kavuşturan Esra Erol hiç bilmedikleri kardeşlerini de bularak gençlerin yüzünü güldürdü.

En büyük hayallerinin bir berber dükkânı açmak olduğunu söyleyen kardeşlere müjdeli haber Esra Erol'dan geldi. Esra Erol'un Bursa'dan izleyen bir izleyicisi istedikleri berber salonunu açacağını ve bir yıllık kiralarını ödeyeceğini söyledi. Dün ise canlı yayında dükkânın açılış merasimi yapıldı.

Kardeşlerin en büyük hayali gerçek oldu. İzlemek için tıklayın