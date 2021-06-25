Büşra Elbay’dan Osman Büyükşen’e anlamlı destek!

2017 yılında işlenen Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin ilk duruşması yapıldı. Duruşmanın ardından babasının katillerinin adalet karşısında hesap vermesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Büşra Elbay, Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katıldı. Elbay, son dönemde anne ve babasının katilini arayan Osman Büyükşen’e de destek oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlendiği dönemde Türkiye'de gündem olan Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde ilk duruşma yapıldı. 5'i tutuklu, 7 sanığın yer aldığı dava yine gündem oldu. Karakoldaki ifadelerinde cinayeti işlediklerini kabul eden sanıklar mahkemedeyse ifade değiştirdi. Hakim, sanıkların yeni ifadelerini inandırıcı bulmadı.

"Omuzlarımızdan bir yük kalktı"

Elbay'ın kızı Büşra Elbay, Müge Anlı'ya teşekkür etti. Canlı yayına katılan Elbay, umutlarının tükenmeye başladığı anda kimsenin cezasız kalmadığını dile getirdi. Cinayetin çözülmesiyle omuzlarından yük kalktığını ifade eden Elbay, "Ben nişanlandım, kız kardeşim üniversite kazandı. Annemle birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

Babasının katillerinin mahkemede ifade değiştirdiklerini vurgu yapan Elbay, mahkeme başkanına teşekkür etti. Elbay, "Hakim çok net bir şekilde sanıkların anlattıklarına inanmadığını söyledi. Bir sonraki duruşmada Müge Anlı canlı yayınında konuşulanları da dinlemek istedi" dedi.

Osman Büyükşen'e büyük destek geldi

Metin ve Necla Büyükşen konusunu da dikkatle takip ettiğini dile getiren genç kız, Osman Büyükşen'e desteğini iletti. Osman Büyükşen'in yaşadıklarının kendisine çok tanıdık geldiğini belirten acılı evlat, "Bir gün bu cinayet de çözülecek. Osman ağabeyin yaşadıklarına çok üzülüyorum. Umarım en kısa zamanda katilleri bulur" sözlerini kullandı.

2017 yılında Gaziantep'in Arıl Mahallesi'nde yaşanan olayda arazi ortaklığı nedeniyle çıkan kavgada Mehmet Muharrem Elbay öldürülmüştü. Elbay'ın arazi ortağı Cahit Ergül ve akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan talihsiz adamın cesedinin parçalanarak farklı yerlere gömüldüğü iddia edilmişti. Müge Anlı canlı yayınına katılan Cahit Ergül'ün kız kardeşi Zeynep Ergül itiraflarda bulunmuştu. Olayın aydınlatılmasında önemli bir payı olan itirafların ardından Zeynep Ergül de sanıklar arasında yer almıştı.