Kalp Yarası'nın usta binicileri!

atv’nin yeni dizisi Kalp Yarası’nın izleyici ile buluşmasına saatler kaldı. İlk bölümü Pazartesi akşamı yayınlanacak dizinin yıldız oyuncuları, rolleri için binicilik eğitimleri aldı.

Görkemli prodüksiyonu ve zengin oyuncu kadrosu ile merakla beklenen Kalp Yarası'nın hazırlık döneminde, başrol oyuncuları Gökhan Alkan, Merve Çağıran, Yağmur Tanrısevsin ve Toprak Can Adıgüzel binicilik eğitimi aldı. İstanbul'daki bir at çiftliğinde deneyimli eğitmenlerle birlikte çalışan oyuncular yoğun çalışma programının meyvesini aldı ve usta birer binici haline geldi.

Hatay-Antakya'nın muhteşem coğrafyasında geçen hikayede, atlar büyük önem taşıyor. Özellikle Gökhan Alkan'ın canlandırdığı Ferit Sancakzade, tutkunu olduğu atı Fırtına'yı dert ortağı olarak görüyor. Dizide Fırtına adıyla yer alan at, yarış dünyasında Farukhan ismiyle bilinen ünlü bir yarış atı.Kalp Yarası'nın ilk bölümünün can alıcı anlarından biri de Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in atlarıyla gezmeye çıktığı sahnede gerçekleşecek!

Kalp Yarası, genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile pazartesi akşamlarına damgasını vuracak.

Kalp Yarası Pazartesi 20.00'de atv'de