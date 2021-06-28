Aydos Ormanı’nda kaybolan Abdülkadir Dursun’dan 21 gün sonra acı haber geldi

Polislik sınavı için geldiği İstanbul’da kaybolan gençten acı haber geldi. Abdülkadir Dursun, 21 gün sonra ormanda ölü bulundu.

Giresun'dan polislik sınavına girmek için geldiği İstanbul'da ortadan kaybolan Abdülkadir Dursun'dan 21 gün sonra kötü haber geldi. 27 yaşındaki genç, Aydos Ormanı'nda ağaca asılmış bir halde bulundu. Cebinden intihar mektubu çıkan gencin borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle canına kıydığı öne sürüldü.

21 gün sonunda ceset tanınmaz hale geldi

Dursun'un cansız bedeni, ormanın Kartal ilçesine bağlı Yakacık mevkiinde bulundu. Cesedi, bölgeye mantar toplamak için gelen bir kadının gördüğü öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, teşhis için Dursun'un eniştesi Rasim Kırbıyık'ı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kırbıyık, cesedin tanınmaz halde olduğunu, Dursun'u ayakkabılarından teşhis edebildiğini söyledi.

Kırbıyık, "Keşke borçlarından dolayı bu yolu seçmeseydi. Çok gururlu bir çocuktu, bize hiçbir şey anlatmadı. Bilseydik çözerdik. Bir canın gitmesine değmezdi. Annesi adına da krediler çekmiş. Muhtemelen bunları gururuna yediremedi" diye konuştu. Anne Safiye Dursun ise oğlunun intihar ettiğine inanmadığını dile getirdi. Acılı anne, "İntihar mektubunu belki de oğlumu öldürenler koydu cebine. İntihar süsü verdiler" sözlerini kullandı.

Abdülkadir'i ölüme götüren kredi kartı borçları mıydı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert ile atv ekranlarında gündem olan Abdülkadir Dursun ile ortaya çıkan detaylar ailesini şaşırtmıştı. Baba mesleği olan polisliğe adım atmak isteyen genç adam sağlık testini geçemediği için elenmişti. Sınavın ardından çok sayıda arkadaşından ve akrabasından borç para istediği belirtilen Dursun'un çok sayıda kredi kartı olduğu ifade edilmişti.

Ortadan kaybolduktan sonra anne Safiye Dursun ve abla Gülşah Kırbıyık Müge Anlı'nın kapısını çalarak yardım istemişti. Acılı anne tek dayanağının oğlu olduğunu belirterek gözyaşı dökmüştü. Yapılan çalışmalar uzun bir süre sonuç vermese de 21 gün sonunda Abdülkadir Dursun'un cansız bedeni yürüyüş yapmak için gittiği ormanda bulundu.