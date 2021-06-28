Ekranın yeni fenomeni 'Baş Belası' Pazar akşamının vazgeçilmezi oldu

Yapımını ARC Film'in yaptığı atv'nin yeni dizisi 'Baş Belası' dün akşam (pazar) ikinci bölümüyle ekrana geldi.

Bu ikili çok sevildi

Birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt cinayet büro başkomiseri Şahin ve psikolog İpek'in eğlenceli öyküsü izleyiciden büyük ilgi görürken sosyal medyada #BaşBelası etiketiyle ses getirdi.



İpek, hayatında yeni bir sayfa açarak kocasının ardından bıraktığı soru işaretlerini çözmek üzere emniyette psikolog olarak göreve başladı. Üstelik Cinayet Büro Amiri Mehmet'in kararıyla, Şahin'le aynı odayı paylaşmasına karar verildi. İpek'ten hiç haz etmeyen Şahin, bu durumdan hiç de memnun olmadı.

İpek ilk iş gününde kendini bir cinayet soruşturmasının içinde buldu. Üstelik cinayete kurban giden kişi, İpek ve kocasının yakın aile dostlarından Ekrem'di. Şahin, İpek'ten kurtulmak ve onu uzaklaştırmak için elinden geleni yapsa da İpek kendi yöntemleriyle elde ettiği ipuçlarının peşini bırakmadı ve soruşturmaya büyük katkı sağladı.

Ekrem'in öldürülmesi ve Kadir'in dosyasındaki deliller üzerinde araştırma yapan İpek, oğlunun okulundan gelen telefonla sarsıldı. Oğlu Görkem'in okulda kavga ettiği haberi üzerine Şahin'le birlikte apar topar okula gitmek zorunda kaldı. Ancak Görkem okulda yoktu. Şahin hemen cep telefonundan Görkem'in yerini tespit ettirdi. İkili Görkem'i bulduğunda babasıyla buluştuğunu fark ettiler. Ancak İpek ve Şahin'i fark eden Kadir kaçmayı başardı. İpek'in Kadir'in peşinde olduğunu fark eden ve ona hiç güvenmeyen Şahin, ortağını yakın takibe aldı.

Olayın uzun yıllardır peşinde olduğu 'Şebeke' ile bağlantılı olduğunu düşünen Şahin, bu konudaki her hamlesinde karşısında emniyet müdür yardımcısı Yener'i buldu. Kadir, yurtdışına kaçabilmek için oğlu Görkem'den evde sakladığı bir anahtarı kendisine getirmesini istedi. Bu gizemli anahtar Kadir'in hayatının sigortasıydı. Kadir bu anahtarı Bey'e gönderecek ve Şebeke'nin hakkındaki ölüm emrinden kurtulacaktı. Ancak durumu fark eden İpek, Kadir'i tuzağa düşürdü ve ona sahte bir anahtar verdi. Gerçek anahtarı ise Şahin'e teslim etti.

Bu sırada Ekrem'in cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerin verdiği ifade ile sıradaki hedefin Kadir olduğu anlaşıldı. İpek, gizlice Kadir'in saklandığı adrese ulaştı.

Kadir'e hayatının tehlikede olduğunu ve 'Şebeke'yi çökertebileceklerini söylese de Kadir'i bir türlü ikna edemedi. Anahtarın sahte olduğunu öğrenince de tepkisi daha sert oldu.

İpek'i takibe alan Şahin, onun bir şeyler çevirdiğini fark etti ve peşinden gitti. Kadir, Şahin'i de karşısında görünce İpek'i kafasına silahı dayayarak öldürmekle tehdit etti. Ancak Şahin, İpek'e kurtarmayı başardı. Şahin ve Kadir birbirlerine silahlarını doğrultmuşken Ekrem'i de öldüren kiralık katil Kadir'i de vurdu.

'Baş Belası', üçüncü bölümüyle 4 Temmuz Pazar akşamı 20.00'de atv'de…