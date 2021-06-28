Müge Anlı, Duygu Eda Altıngeyik’i buldu! Kayıp genç kız neden evden kaçtı?

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Varsak köyünden kayıplara karışan 24 yaşındaki doktor Duygu Eda Altıngeyik’i Müge Anlı buldu. Genç kız, güvende olduğunu ve eve döneceğini açıkladı.

Dört gün önce Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Varsak köyünden kaybolan 24 yaşındaki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Duygu Eda Altıngeyik bulundu. Ablasını aramak için Instagram ve Twitter üzerinden çalışmalar yaptığını dile getiren Mehmet Altıngeyik soluğu Müge Anlı canlı yayınında aldı. Müge Anlı, kayıp genç kızın bulunduğunu açıkladı.

Gururu kırıldı, evden kaçtı

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına bağlanan Duygu Eda Altıngeyik, gururu kırıldığı için evden kaçtığını belirtti. Bir tartışma esnasında ailesinin yanında yer almadığını ifade eden genç kız, sokaklarda yürürken Ayşegül isimli bir kadına denk geldiğini anlattı. Yolda denk geldiği kadının kendisini evine aldığını söyleyen genç kız, "Ailem Ayşegül Hanım'a teşekkür etsin. O olmasaydı şu an hala sokaklarda yürüyor olurdum" dedi. Canlı yayına bağlanan anne ise kızına seslenerek onu çok sevdiğini söyledi.

Antalya'da kuzeniyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Duygu Eda Altıngeyik'ten dört gündür haber alınamıyordu. Şort giyme üzerine başladığı öne sürülen tartışmanın ardından eve yürüyerek dönmek istediğini ifade eden genç kız, kayıplara karışmıştı. Instagram ve Twitter hesaplarında Duygu Eda Altıngeyik adına açılan konular da sonuç vermemişti.

Ablasını bulmak için Müge Anlı'nın kapısını çalan Mehmet Altıngeyik, "Ablamı bulduğunuz için teşekkür ederim. Buraya gelmekten başka bir çarem kalmamıştı" sözlerini kullandı.

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