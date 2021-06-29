Duygu Eda Altıngeyik, Müge Anlı canlı yayınında! Genç doktor evden neden kaçtı?

Antalya’da ortadan kaybolan ve kendisinden dört gün haber alınamayan Duygu Eda Altıngeyik ailesiyle buluştu. Genç kız, gururu nedeniyle evden kaçtığını açıkladı.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Varsak köyünde kuzeniyle yaşadığı sözlü tartışmanın ardından ortadan kaybolan Duygu Eda Altıngeyik bulundu. Müge Anlı, Doktor Duygu Eda Altıngeyik ile ilgili müjdeli haberi canlı yayında doktor adayı kardeşi Mehmet Altıngeyik'le paylaştı. Altıngeyik ailesinin endişeli bekleyişi son bulurken bir anda ortadan kaybolan genç doktor 29 Haziran Müge Anlı canlı yayınına katıldı.

"Bana küfür edilirken kardeşim sessiz kaldı"

Kuzeniyle yaşadığı şiddetli tartışmanın gururunu kırdığını ifade eden genç kız, kardeşi Mehmet'in tartışma anındaki tavrından rahatsız olduğunu dile getirdi. Kendisine küfür edilmesini sindiremediğini ifade eden genç doktor, "Bana küfür edilirken erkek kardeşimin ve babamın karşı tarafı desteklemesi beni bu noktaya getirdi" sözlerini kullandı.

Evden ayrılmasının ardından ailesini endişelendiren Altıngeyik, "Ailemin beni arayacağını düşünmüyordum. Biraz abartmışlar. Programa çıkmalarına gerek yoktu. Zaten o gece niyetim sabaha kadar yürüyüp eve dönmekti ama olaylar böyle gelişti" diye konuştu. Ailesinin kendisi için kurban kestiğini belirten Altıngeyik, gördüğü ilginin hoşuna gittiğini söyledi.

"Doktor olduğunu bile söylemedi"

Evden kaçtığı gece Duygu Eda Altıngeyik'le yolda karşılaşan Ayşegül Karataş da Müge Anlı canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Karataş, "Duygu'yu gördüğümde çok ağlıyordu. Onu yalnız bırakamazdım. Kendi köy kıyafetlerimizle görünce güvendim. Doktor olduğunu bile söylemedi" dedi.

Ablasıyla yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan Mehmet Altıngeyik, programa çıkmaktan başka bir çaresi kalmadığını dile getirdi. Ablasının uzun süre ortaya çıkmamasıyla endişelendiklerini söyleyen küçük kardeş, "Herkes onu çok seviyor, çok merak etti. Artık bunu kendisi de anlamıştır" diye konuştu.

Doktor kardeşler Müge Anlı ile Tatlı Sert'te buluştu.