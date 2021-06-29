Kalp Yarası’ndaki hayvan sevgisi duygulandırdı!

Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk hikayesini konu alan Kalp Yarası, hayvan sevgisiyle duygu dolu anlar yaşattı.

Birinci bölümü ile atv ekranlarına gelen Kalp Yarası, Antakya'nın köklü ailelerinden ikisinin yaşadığı fırtınalı ilişkilerin ortasında, Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk hikayesini konu alıyor. Çekimleri sırasında hiçbir canlıya zarar verilmeyen dizide, Ferit'in hayatında atlar vardır. Annesi doğumda ölen bir tayı elleriyle besleyip büyüterek adını da kendisi vermiştir. 'Evlat' dediği bu atın adı Fırtına'dır. Ayşe ise hayvanları çok sevmektedir. Evde baktığı bir kedisi vardır ve köpek bakıcılığı da yapmaktadır. Bir de hayali vardır. Çok parası olunca kimsesiz kedilere ve köpeklere bir barınak kuracaktır. Çünkü kendisi de anne babasını kaybetmiştir. Bir de kafe açacaktır. Kimsenin kimseye karışmadığı bir mekân olacaktır.

Ferit'in atı Fırtına'yı anlattığı sahne izleyiciye duygusal anlar yaşattı. Ferit ve Ayşe'nin bir köpeğe birlikte yardım etme çabaları da izleyicinin takdirini kazandı.

Zavallı köpeği sahipleri sokağa bıraktı

Ayşe bakıcılık yaptığı köpekleri dolaştırırken vicdansız birilerinin sahiplendikleri köpeği sokak ortasına bıraktıklarını görür. Ayşe, bir taraftan gezdirdiği diğer köpekleri zapt etmeye çalışırken diğer taraftan da sokaklara alışkın olmayan bu köpeği yakalamaya çalışır. Ferit, kaldığı otel o civarda olduğu için o esnada aracı ile oradan geçmektedir. Yorgundur ve Antakya'dan İstanbul'a gelirken bütün gün araç kullanmıştır. Olaylar yüzünden dalgındır ve başıboş bırakılan bu köpeğe çarpar. Ayşe endişe ile köpeğin canı yandığı için Ferit'e "ne yaptın sen?" diye çıkışır. Ferit onu sakinleştirir. İlk tanışmaları bu şekilde gerçekleşir.

Ferit, sokağa terk edilen bir köpeğe çarptı

Ayşe, yakınlarda bir veteriner olduğunu söyler. Köpeği kucaklayan Ferit ile Ayşe veterinerin yolunu tutarlar. Muayene sonucu ciddi bir yarası olmadığı anlaşılan köpeğin iyileşeceğini duymak onları mutlu eder. Ayşe, teşekkür için Ferit'e bir kahve ısmarlamayı teklif eder. Yakındaki otelde kalan Ferit, Ayşe'nin çalıştığı yere gider. Ayşe servis yapmaktadır. Birden karşısına çıkan Ferit'e çarpar. Elinde müşteriye götürdüğü servis tabağı vardır. Yere düşer ve kırılır. Restoran sahibinin Ayşe'yi azarlaması üzerine ona çıkışta temizlikte yardım eden Ferit ile Ayşe sohbet ederler. Ferit, ona atından ve çocukluk anılarından bahseder.

Ayşe'nin kimsesiz hayvanlar için barınak hayali!

Kahve içerken hayallerle ilgili konu açılınca Ayşe, maddi durumu elverdiğinde kimsesiz kedi köpekler için bir barınak kurma fikrinden bahseder. Kimsenin kimseye karışmadığı, çalışma saatlerinin insani olduğu, dilediğine göre çay kahve yapabileceği bir kafe açacaktır. İnsanlar, kendilerine sunulana o kadar alışmışlardır ki gerçekte neyi sevdiklerini neyi istediklerini bilmiyorlardır. Ferit, Ayşe'nin bu sözlerinden bir pay çıkarır ve kendine ait bir hayali olmadığının farkına varır. Bu yaşına kadar hep hayalleri annesi tarafından önüne konulmuştur. Aşık olup evleneceği kız bile.