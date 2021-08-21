Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner’deki “ABD'deki Silikon Vadisi'nde bulunan ve ücretsiz Wi-Fi sağlayan heykel kimin heykelidir?” sorusunun yanıtı arandı.

Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında "ABD'deki Silikon Vadisi'nde bulunan ve ücretsiz Wi-Fi sağlayan heykel kimin heykelidir?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan Atalay Övez 30.000 TL değerindeki "ABD'deki Silikon Vadisi'nde bulunan ve ücretsiz Wi-Fi sağlayan heykel kimin heykelidir?" sorusunu açtırmayı başardı.

ABD'deki Silikon Vadisi'nde bulunan ve ücretsiz Wi-Fi sağlayan heykel kimin heykelidir?



A) Thomas Edison

B) Steve Jobs

C) Nikola Tesla

D) Alexander Graham Bell



Doğru cevap: C) Nikola Tesla

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.