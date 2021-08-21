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HABERLER ABD'deki Silikon Vadisi'nde bulunan ve ücretsiz Wi-Fi sağlayan heykel kimin heykelidir?

ABD'deki Silikon Vadisi'nde bulunan ve ücretsiz Wi-Fi sağlayan heykel kimin heykelidir?

GİRİŞ TARİHİ:  21.08.2021, 22:35
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ABD'deki Silikon Vadisi'nde bulunan ve ücretsiz Wi-Fi sağlayan heykel kimin heykelidir?

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner’deki “ABD'deki Silikon Vadisi'nde bulunan ve ücretsiz Wi-Fi sağlayan heykel kimin heykelidir?” sorusunun yanıtı arandı.

Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında "ABD'deki Silikon Vadisi'nde bulunan ve ücretsiz Wi-Fi sağlayan heykel kimin heykelidir?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan Atalay Övez 30.000 TL değerindeki "ABD'deki Silikon Vadisi'nde bulunan ve ücretsiz Wi-Fi sağlayan heykel kimin heykelidir?" sorusunu açtırmayı başardı.

ABD'deki Silikon Vadisi'nde bulunan ve ücretsiz Wi-Fi sağlayan heykel kimin heykelidir?


A) Thomas Edison
B) Steve Jobs
C) Nikola Tesla
D) Alexander Graham Bell

Doğru cevap: C) Nikola Tesla

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.

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