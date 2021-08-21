Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında "ABD'deki Silikon Vadisi'nde bulunan ve ücretsiz Wi-Fi sağlayan heykel kimin heykelidir?" sorusu cevap buluyor.
Bu akşam Milyoner'de yarışan Atalay Övez 30.000 TL değerindeki "ABD'deki Silikon Vadisi'nde bulunan ve ücretsiz Wi-Fi sağlayan heykel kimin heykelidir?" sorusunu açtırmayı başardı.
A) Thomas Edison
B) Steve Jobs
C) Nikola Tesla
D) Alexander Graham Bell
Doğru cevap: C) Nikola Tesla
Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.