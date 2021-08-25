Fırtına zehirlendi! Adnan Sancakzade kan tahlili sonuçlarını Ferit’ten gizledi

Kalp Yarası 8. Bölümü ile birlikte Fırtına’nın zehirlendiği ortaya çıktı. Adnan Sancakzade, oğlu Ferit’ten Fırtına’nın zehirlendiğini sakladı. Adnan Bey’in amacı neydi?

Kalp Yarası'nın yeni bölümünde Ferit'in çok sevdiği atı Fırtına'nın davranışının sebebi araştırıldı. Ferit'e olan bağlılığıyla ön plana çıkan Fırtına'nın neden Ferit'i üzerinden attığı merak edildi. Herkes olayın sebebini merak ederken Ferit, Fırtına'nın zehirlendiğini düşündü. Veterinerden kan testi isteyen Ferit, sonuçları beklemeye başladı.

Fırtına'ya yapılan kan testine Adnan Bey'den müdahale geldi. Ferit ve Yaman arasındaki sorunun asıl sebebini Sinan'dan öğrenen Adnan Sancakzade, ortamın daha da gerilmesini engellemeye çalıştı. Yaman'ın oğlu olduğunu Bahtiyar hariç herkesten saklayan Adnan Bey, iki kardeş arasındaki husumetin daha da artmamasını istedi.

Ferit, Fırtına'nın kan testi sonuçlarının iyi olduğunu düşünüyor

Yaman ve Ferit arasında yaşananlar nedeniyle Yaman'ın Fırtına'ya zarar vermiş olma ihtimali üzerinde duran Adnan Bey, kan tahlili sonuçlarının Ferit'in eline geçmemesini istedi. Bahtiyar sayesinde bunu başaran Adnan Sancakzade, sonuçların bilinmesini engelledi. Gerçek kan tahlili raporlarına göre, Fırtına'nın zehirlendiği ortaya çıktı. Ferit'e ise sonuçların temiz olduğu ve Fırtına'nın yediği yabani otlardan dolayı böyle bir durum yaşanmış olabileceği bilgisi verildi.

Bahtiyar ise Adnan Bey'e çok fazla günah işlediğini söyledi. Gerçeğin açıklanması gerektiğini söyleyen Bahtiyar, büyük bir tepkiyle karşılaştı. Yaman'ın oğlu olduğunu saklayan Adnan Bey önce büyük bir hışımla Bahtiyar'a yüklense de bir süre sonra pişman olarak özür diledi.

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