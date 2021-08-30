Çiftler kıyasıya yarıştı! Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane atv’de başladı

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 1. Bölümü ile atv ekranlarına geldi. Türkiye’nin en başarılı programcılarından olan Zahide Yetiş, yepyeni bir programla sevenlerinin karşısına çıktı.

atv'nin gündüz kuşağında yepyeni bir yarışma programı başladı. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane ilk bölümüyle eğlenceli anlara sahne oldu. İlk programda Esra – Kayhan çiftinin yaptığı yemekler rakipleri tarafından kıyasıya eleştirildi. 40 dakikalık bir emek sonunda yapılan yemekler, masa düzeni ve temizlik gibi tüm detaylar puanlamada pay sahibi oldu.

Kayhan: "19 puanı hak etmedik"

Zahide Yetiş'in başarılı sunumuyla ekrana gelen programda yarışmacı çiftler büyük heyecan yaşarken verilen puanlar Esra ile Kayhan'ı memnun etmedi. Yarışmacı çift günün sonunda rakiplerinden aldıkları 19 puanın hak ettiklerinin altında olduğu noktasında hemfikir oldu. Puanlamayı yapan çiftler ise verilen puanların adil olduğunu belirtti.

Zahide Yetiş, yarışmacıların rakiplerini 5 üzerinden puanladığını, kendisinin ise 10 puan üzerinden bir değerlendirme yapacağını hatırlattı. Başarılı sunucu, bu sayede haksızlıkların önüne geçmeyi planladığını ifade etti.

Zahide Yetiş duygulandı

İlk bölümü ile beğeni toplayan yarışmada duygusal anlar da yaşandı. Yarışmacı erkeklere "Annenizin yemekleri mi, eşlerinizin yemekleri mi" sorusunu ileten Zahide Yetiş, cevapların ardından duygularına hakim olamadı. Yarışmacılarla birlikte gözyaşlarını tutamayan Zahide Yetiş, annesinin torununu görememesine üzüldüğünü dile getirdi.

Başarılı programcı Zahide Yetiş'in sunumuyla ekrana gelen yarışmaya katılmak için hemen başvuru yapabilirsiniz. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane yarışmacısı olmak için hemen tıklayın.