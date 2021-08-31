Aşk bacayı sardı, Türkiye Ferit ve Ayşe'ye kilitlendi

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" dokuzuncu bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.

Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %4,95 izlenme oranı ve %17,90 izlenme payı alarak birinci oldu.

Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vururken, #AşkınBüyüsü etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

9. Bölümde neler oldu?

Ferit ve Ayşe'nin kavgayla başlayan gecesi öpüşmeyle son buldu ve ikili arasındaki duvarlar yıkıldı. Bu anları uzaktan izleyen Hande şimdiye dek oyun olduğunu düşündüğü bu evliliğin aşka dönüştüğünü görünce deliye döndü. Hande, tek başına gittiği gece kulübünde ortalığı birbirine kattı.

Ayşe ve Ferit'i yeni başlayan aşklarının acemiliği ve heyecanı sardı. İkisi de neyi nasıl söyleyeceğini bilemeden, birbirlerinden bir an uzak kalamaz bir hale geldiler.

Baha'nın gideceğini söylemesiyle Ayşe'nin yüreğine su serpilse de Ferit'i ilelebet kaybedeceğini anlayan Hande'nin vazgeçmeye hiç niyeti yoktu. Baha, kaçak bir şekilde yurtdışına gitme planını yaparken Hande, her şeyi yakıp yıkma pahasına son kozunu oynamak için hareket geçti.

İki oğlu arasında sıkışıp kalan Adnan, Yaman'dan hesap sordu. Yaman'ın anlattıklarına inanan Adnan, Yaman'ın Fırtına'ya verilen ilaçla bir ilgisi olmadığına inandı ve Ferit'in bir başka düşmanı olduğunu düşündü.

Sinan'ın hala Ebru'yla görüştüğünü ve aralarında duygusal bir ilişki olduğunu düşünen Leman, boşanmak istediğini Azade'ye söyledi. Sert bir biçimde Leman'ı uyaran Azade, aklının başına gelmesi için Leman'ı annesinin evine gönderdi.

Hande defterini kapatarak Betül'le yeni bir yola giren Yaman'ı yalnız bırakmayan Adnan, önce Azade'yle birlikte Betül'ü istemeye gitti, ardından da konakta nişan kutlaması yapıldı. Nişanda tüm aile bir aradaydı. Ferit ve Ayşe'nin mutluluğu herkesin dikkatini çekti. Baha'yı nişana getirerek Ferit ve Ayşe'yi ayıracağını düşünen Hande karşısında babasını buldu. Hüseyin Varoğlu kızının neler yaptığını öğrenmişti ve öfkeyle olaya el koydu. Hırsından gözü dönen Hande ise ne yaptı etti, Baha'yla ilgili her şeyi Ferit'e anlatmak için Ferit'e ulaşmanın bir yolunu buldu.

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