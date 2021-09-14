32 yıl sonra ailesini buldu! Esra Erol'da yeni bir mucize

Esra Erol'da bir mucize daha gerçek oldu. 32 yıl önce ağabeyiyle birlikte farklı bir aileye evlatlık verilen Elift Yörük, atv ekranlarında annesinin sesini duydu. Elif Yörük, annesiyle konuşurken büyük heyecan yaşadı.

5 yaşında evlatlık verilen Elif Yörük, 32 yıl sonra ailesini aramak için Esra Erol'da programına katıldı. 37 yaşındaki kadın, kendisini büyüten annesi hayattayken onu üzmemek için girişimde bulunmadığını söyledi.

Biyolojik annesini, babasını ve kardeşini arayan Elif Yörük'ün isteği Esra Erol sayesinde gerçek oldu. Aile fertleri hakkındaki gerçekleri duyan Yörük, dört farklı kimlik kullanan babasının yasa dışı işlere bulaştığını ve 1995 yılında vefat ettiğini öğrendi. Babasının fotoğrafını görünce sadece 'nefret' duygusu hissettiğini dile getiren Yörük, "Keşke onunla yüzleşme şansımız olsaydı" sözlerini kullandı.

Öldü zannettiği annesi canlı yayına bağlandı

Elif Çalık'ın biyolojik annesi Fatma Hanım da Esra Erol canlı yayınına bağlandı. Canlı yayına bağlanan anne, çocuklarının kendisinden kaçırıldığını anlattı.

32 yıldır ailesini arayan Elif Yörük, annesinin yaşadığını öğrendi. Esra Erol'da programına bağlanan anne Fatma Hanım, kocasının kendisine şiddet uygulayarak çocuklarını elinden aldığını ifade etti. Çocuklarını çok aradığını vurgulayan anne, son evliliğinden iki oğlu ve bir kızı olduğunu belirtti. Esra Erol, Elif Yörük'ü biyolojik annesiyle canlı yayında bir araya getirme sözü verdi.