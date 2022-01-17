Esra Erol’da programında kan donduran iddia..

Atv ekranlarında yayınlanan “Esra Erol'da”, programında bugün kan donduran bir iddia ortaya atıldı. Gaziantep’te yaşayan İsmail Panoğlu, kendisini en yakın akrabasıyla aldatan eşi Rümeysa'nın çocuklarını alarak evi terk ettiğini ve her yerde eşini aradığını ifade etti.

Henüz 17 yaşındayken İsmail Paloğlu'na kaçan Rümeysa Hanım, 2 gün sonra babasının evine dönerek doğum yaptığını ve bebeği öldürüp, bir poşete koyarak, sobanın yanına bıraktığını iddia etti. İsmail Bey ailesinin tehditleriyle evlenmek zorunda kaldığını söyleyerek "Yeni doğan bebeğimizi öldüren karım Rümeysa'nın iki çocuğumuza da zarar vermesinden korkuyorum" dedi.

Programda önemli açıklamalarda bulunan İsmail Bey, eşinin kendi ağzıyla "çocuklarımı da kendimi de öldüreceğim" dediğini canlı yayında açıkladı. Bu şok iddia karşısında izleyiciler buz kesti.

"İKİ ÇOCUĞUMUZA DA ZARAR VERMESİNDEN KORKUYORUM"

Canlı yayına bağlanan Rümeysa, Esra Erol'un ceza aldın mı sorusuna ise "16 yaşındaydım. Bu kimseyi ilgilendirmez" cevabını verdi

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