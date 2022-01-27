Esra Erol’dan 18 yaş isyanı

Esra Erol’un programında yaşanan olay Türkiye’nin gündemine oturdu.

Anne ve babasıyla Esra Erol'un programına katılan Münevver Yıldırım, 18 yaşındaki kardeşi Elif Yıldırım'ın, 17 Ocak tarihinde 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçtığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

Canlı yayına bağlanan Kadir Akkoyun'un eşi Ümit Hanım olanları şaşkınlıkla dinleyerek "Böyle bir şey mümkün değil. Ben şuan eşimin yanındayım" dedi.

Gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Esra Erol'da programında kısa süre içerisinde tüm düğüm çözüldü. Olaylar karşısında çaresiz kalan Kadir Akkoyun aynı apartmanın çatı katında sakladığı 18 yaşındaki Elif'i eşi Ümit Hanım'ın karşısına çıkartarak herşeyi itiraf etti.

Stüdyoya gelen Elif Yıldırım canlı yayında sinir krizi geçirdi. Öfke kontrolünü kaybeden 18 yaşındaki Elif'e, Esra Erol hayat dersi verdi.

Yaptığı konuşmayla gündeme oturan Esra Erol anne babalara çağrıda bulundu.

"Lütfen çocuklarınızı aile içinde özellikle babalara söylüyorum. Çocuklarınıza şefkat gösterin dertlerini dinleyin, onlar biriyle arkadaşlık yaptığında çevre ve mahalle baskısıyla asla onları yok saymayın. Kimle arkadaş ailesi nasıl diye o insanları yakından tanıyın bırakın bu baskıları bırakın giyimlerine kuşamlarına karışmayı, onların zihinleriyle maneviyatıyla onlarla daha fazla ilgilenin en önemlisi bu."

Esra Erol "Reşit olma yaşı yükseltilmelidir."



" Aynı isyanı 2 çocuklu adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak içinde göster. Lütfen bu çocuklar için bir şey yapın, lütfen reşit olma yaşı daha da yukarı çıkarılsın. Bu çocuklara kendini korumayı öğretin. Hayatındaki en önemli şeyin eğitim olduğunu üniversite eğitimi ve meslek seçiminin ne demek olduğunu bedenlerinin ne kadar kıymetli olduğunu, o kıymetli hayatı bir erkek uğruna yaşamamaları gerektiğini öğretin. 18 yaşındaki kızların peşinden koşuyorum, onlara doğruyu göstermek için yalvarıyoruz. Kendi eşine çocuğuna babalık yapamayan düzgün duramayan birinden sana ne hayır gelir. Gerçekten çok üzülüyorum."

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