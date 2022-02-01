İhanetle suçlanan Balamir, Gök Saray'da yargılandı

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki dokuzuncu bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi.

'Destan'ın dokuzuncu bölümünde, Gök Hanlığı tahtına oturmak için ağabeyi Alpagu'ya isyan eden Balamir, planının başarısız olmasının ardından tutuklandı ve Gök Saray'a getirildi. Tahtına döndükten sonra yokluğunda yaşananların hesabını sormaya kararlı olan Alpagu Han, tüm maiyetiyle birlikte taht odasında yerini aldıktan sonra Balamir'in huzura getirilmesini emretti.

Balamir'in gelmesinin ardından Danış Ata söz alarak "Türk Kurultayı! Kul yanılır ama kut yanılmaz! Bize Tengri'den kut aldığını söyleyen Balamir Bey'in kut almadığı ortaya çıkmıştır! Burada Kurultay'ı kandırmaktan, teginlere tuzaktan, kağana ve vatana ihanetten yargılanacaktır! Kurultay'ın kararından sonra yarlık kağanındır" dedi.

Tanık olarak çağırılan Kırçiçek'in sahte pençe olduğunu ve babasının zorlaması ile Alpagu Han'a ihanet ettiğini açıklaması üzerine Balamir "Kızıma beni satması için ne verildi" dedi ve "Gerçek pençe nerede?" diyerek can alıcı soruyu sordu.

Balamir ardından sözlerine şöyle devam etti: "Ben sanık değilim! Ben Gök Tengri'nin tutup kaldırdığı keçeye oturttuğu kağanım! Kağanın yolu çetindir! Tengri çobanını sınamakta! Siz de babasına ihanet eden bir kıza kanan koyunlarsınız! Atasına bile sadık olamayan bir kızın sözleriyle Tengri'nin kut verip kaldırdığı kağanı indirmeye kalkarsınız! Gücünüz yeterse beni burada öldürün! Yoksa korktuğunuz başınıza gelecek! Beni burda öldürün yoksa Balamir Kağan hepinize diz çöktürecek!"

Balamir'in bu sözleri soğuk duş etkisi yaratırken, iyiden iyiye öfkelenen Alpagu Han "Kurultay ölçe biçe, güneş tepeye çıkanda kararını vere" deyip mahkemeyi bitirdi ve salondan çıktı.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

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