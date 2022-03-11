Sütçü Mustafa ile kaçan eşiyle Esra Erol’da yüzleşti

Evden kaçan eşiyle Esra Erol’da yüzleşen Muammer Ertürkmen, bir an önce boşanmak istediğini söyledi. 3 Mart günü evi terk eden Zarife Ertürkmen ise eşinin kendisini daha önce aldattığını öne sürdü.

Eşi Zarife Hülya Ertürkmen'in kendisini terk ederek Mustafa Kaplan'la kaçması üzerine soluğu Esra Erol'da alan Muammer Ertürkmen, karısıyla canlı yayında yüzleşti. Karısından boşanmak istediğini dile getiren Muammer Ertürkmen, çocuklarının velayetini istediğini ifade etti. Sütçü Mustafa ile kaçtığını doğrulayan Zarife Hülya Ertürkmen ise ortaya farklı iddialar attı. Canlı yayında tansiyon zaman zaman yükselirken Sütçü Mustafa da Esra Erol'da programına katıldı.

3 Mart'ta çocuklarını bırakarak evden ayrılan Zarife Hülya Ertürkmen, daha önce eşinin kendisini aldattığını öne sürdü. Zarife Hülya Ertürkmen, "Kocam burada çıkıp beni suçluyor. Kendi yaptıklarını niye anlatmıyor" sözlerini kullanırken Muammer Ertürkmen, eşinin söylediklerinin doğru olmadığını belirtti. Ertürkmen, "Ben senelerce Irak'ta çalıştım. Kimseyi görecek halim ve vaktim yoktu. Sen çocuklarımızı terk ettiğin için ben Türkiye'ye gelmek zorunda kaldım" dedi.

Çocuklarının velayetini ve evlerinin tapusunu isteyen Muammer Ertürkmen bir an önce karısından boşanmak istediğini dile getirdi. Ertürkmen, daha önce karısını aldatmadığını ve kendisine oyun oynamaması gerektiğini vurguladı.