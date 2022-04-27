Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 92’nci bölümünde Osman Bey, İnegöl Tekfuru Nikola’yı ele geçirir.

İnegöl'ün fethi için hazırlıkların yapıldığı gizli karargahı Barkın'dan öğrenen Nikola, kendi tuzağına düşer. Osman Bey, Tekfur Basileus'un yanına sızdırdığı yeğeni Aktemur'un istihbaratıyla Nikola'yı yakalar.

'Kuruluş Osman'ın 92'nci bölümünde Osman Bey, sonunda İnegöl Tekfuru Nikola'yı ele geçirir. İnegöl fethi için hazırlıkların yapıldığı gizli karargahı Barkın'dan öğrenen Nikola, karargaha baskın düzenler. Demirci Davut ve Alplar fetih için mühimmat hazırlarken Nikola ve askerleri barbarca Alplara saldırırlar. Demirci Davut, omzuna saplanan okla yaralanır. Alpları şehit eden Nikola, Demirci Davut'a kılıcını saplayacakken Osman Bey ve Alpları Gündüz Bey, Turgut Bey, Konur, Boran, Cerkutay, Şamil, Gencebey ve Turahan yetişir. Osman Bey, Nikola'nın saldıracağı istihbaratını Yarhisar Tekfuru Basileus'un yanına yerleştirdiği yeğeni Aktemur'dan almıştır.

Osman Bey ve Alpları okla yaralanan Nikola'ya doğru atlarını sürerler. Osman Bey'in askerlerini biçerek kendisine yaklaştığını gören Nikola ormana kaçar. Osman Bey tam Nikola'yı okuyla vuracakken Nikola atına biner ve kaçar. Osman Bey Nikola'nın paralelinde koşar. Osman Bey yayına oku yerleştirir ve Nikola kurtulduğunu sandığı anda Nikola'yı sırtından vurur. Atından düşen Nikola yerde acılar içinde kıvranırken başına gelen Osman Bey "Bu iti alın, obaya götüreceğiz!" diyerek Alplarına talimat verir.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 92'nci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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