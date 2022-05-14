Yalnız Kurt 16. Bölümde neler oldu?

Güç savaşları sürüyor!

Ekranların adından çok bahsettiren dizisi 'Yalnız Kurt' heyecan dolu on altıncı bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Dizi, on altıncı bölüm etiketi #DünyaDüzeni ile sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı.

Dizinin on altıncı bölümünde neler oldu;

Altay'ın hangardaki dövüşünü izleyen Halit, Altay ile göz göze gelir ve artık yeğenini bulduğundan emindir. Altay'ın ise aklında bir soru vardır: Kendisini bu kadar dikkatle izleyen bu kişi kimdir? Dövüşten sonra Altay kameralardan Halit'i inceler ama daha önce ne kimse onu görmüştür ne de tanımaktadır. Bu durum Altay'ı daha da şüphelendirir.

Nizam, Kuzey Irak'taki başarısız operasyonu ve gözaltına alınmasının ardından kendisinin gözden çıkarılabileceğini düşünerek tüm paralarını nakit olarak toplamıştır. Doğan ise bu durumu öğrenir ve Nizam'ın elini ayağını bağlamak için Nizam'ın paralarını güvenli bir yere nakledileceği sırada yolda ele geçirir ve hepsini yakar. Paralarının yandığını gören Nizam öfkeden deliye döner. Bu işi yapanın Doğan olduğundan da emindir.

Halit artık 5 numara olarak Altay ile tanışmanın vaktinin geldiğini düşünür ve Mira'dan Altay'ı evine getirmesini ister. Mira bu duruma şaşırsa da dediğini yapar. Altay'ı getirir. Altay henüz Doğan'ın bile kim olduğunu bilmediği 5 numara ile tanışır. Halit, Altay'ın ağzından geçmişi ile ilgili birkaç laf almaya çalıştıktan sonra, yeni bir dünya düzeni kurulduğundan bahseder. Ve bu düzende yanında durmasını ister.

Çerkez, Ahmet'in yanına gelir. Rusya ve Ukrayna Savaşı'nı bitirmek adına Türkiye aracılık yapacak ve iki tarafı da gizli bir toplantıda masaya oturtacaktır. Savaşın bitmesini istemeyenlerin bu toplantıyı sabote etmeye çalışacaklarını bildiklerinden toplantıyı gizli tutacak ve güvenliği için de Ahmet bizzat görev alacaktır. Golyat istihbarat ağı sayesinde bu toplantıdan haberdar olmuştur ve Halit'e Çerkez'i yoldan çekmesini ve bu toplantıya engel olması emrini verir.

Viking, Kuzey Irak'ta Nizam'ın onu IŞİD'e teslim etmesinden sonra Nizam'a oldukça öfkelidir. Red Embers'a gelir. Artık Viking için pazarlık bitmiştir. 5 numaranın kim olduğunu söylemesi için Nizam'ı tehdit eder. Nizam ise tetiktedir. Bir yerlerden adamlarıyla Viking'in ona saldıracağını düşünür.

Mira Red Embers'a gelir. Polis Nizam'ı almıştır ve artık devletin gözü onların üzerindedir. Bu sebeple 5 numaranın talimatıyla kozmik odayı boşaltacaklardır. Mira ve Nizam kozmik odaya girerler. Odada birçok dosya ve hard disk vardır. Mira bütün dijital kayıtları kopyalatıp geri kalanları yok eder.

Ahmet Viking'e gelir ve Çerkez'in kendisine bildirdiği Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki gizli görüşme için Viking'e görev verir. Resmi vazifeyi Ahmet yapacaktır ama arkada detaylı koruma görevi Viking'dedir.

Kozmik odanın da boşaltılmasıyla Nizam'ın elinden yapıya dair emanet edilen her şey alınmış ve Nizam adeta boşa çıkmıştır. Bu durum Nizam'ı tedirgin eder. Nizam'a Rusya ve Ukrayna heyeti arasındaki görüşmede barışa yönelik adımların atılmasını engelleme görevi verilir. Bu kez Nizam'ın başarısızlık şansı yoktur.

Mira, hangarda Altay'ın antremanı olduğunu öğrenir ve Altay ile antremana çıkacak olan dövüşçüye para vererek Altay'ın kanı akacak şekilde antremanın sert geçmesini ister. Dövüşçü alacağı para karşılığında bu teklifi kabul eder. Antremanda dövüşçü Altay'ın kaşını patlatır. Mira ise mendiliyle Altay'ın kanını silmek ister. Altay bunu kendisi yapar. Mira'nın mendilini alır ve kanı temizler.

Altay kulübeye geldiğinde Enver'i görür. Bunca süredir Kumandan'dan haber getiren kişinin Enver olduğunu anlar. Kumandan yine bir mektup göndermiştir Enver'den. Davut derin odaya Altay için bir dosya bırakmıştır. Altay, Enver gidince Derin odaya girer ve dosyayı alır. Pkk ve Fettah bağlantısının olduğu bir dosyadır bu.

Sare, kulübeye gelir ve Esra konusunda Doğan'ın Altay'dan şüphelendiğini ama kendisinin olayı üstlenerek şüpheleri uzaklaştırdığını anlatır. Sare'nin Altay üzerindeki şüpheleri iyice artmış ve Altay'ı kim olduğuna dair bilgi alabilmek için sıkıştırır. Altay, Sare'nin sorularından sıyrılmaya çalışır.

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşme vakti gelmiş, Ahmet ve Viking heyeti korumak için yerlerini almışlardır. Nizam da görüşmeyi sabote etmek hazırdır. Viking'i gören Nizam polisin de işin içinde olduğunu anlar ve ona göre tedbirini alır. Ahmet, Viking ve aynı zamanda Nizam heyetin peşindedirler. Çerkez görüşme hazırlığını yapmış, yola çıkan heyet görevlilerini beklemektedir.

Rus temsilcinin aracındaki şoför Nizam'ın adamıdır ve kendisine gelen emirle aracı sağa çekerek aracın içindeki korumayı ve temsilciyi öldürür. O sırada Ahmet onları takiptedir ve bir terslik olduğunu anlar. Aynı şekilde Ukraynalı temsilcinin olduğu aracın şoförü de Nizam'ın adamıdır ve o da aynı şekilde Ukraynalı temsilciyi öldürür. Viking de o aracı takiptedir ve kaçan şüphelinin peşine düşer.

Ahmet şoförü yakalamıştır ama Gıyas uzaktan atış yaparak şoförü öldürür ve oradan uzaklaşır. Aynı şekilde Viking ve Aybars'ın peşinde olduğu şoför de uzaklardan bir kurşun ile vurulup ölür. Viking bunun Nizam'ın işi olduğunu anlamıştır.

Altay, Kumandan'ın işaret ettiği dosyada önemli bilgilere ulaşır. Yapı Pavola Otel diye bir mekanda insanlara şantaj videolarını hazırlamaktadır. Altay bu bilgiyi hemen Ahmet ile paylaşır. Ahmet görevde olduğu için Altay'dan gidip hakim ile görüşüp bu bilgiyi ona iletmesini ister. Altay bilgiyi paylaşmak için adliyeye hakimin yanına gider.

Bu arada Mira ise, mendiline aldığı Altay'ın kanı ile dna testi yaptırmıştır ve sonucunu Halit ile paylaşır. Dna sonucuna göre Altay'ın yüzde doksan dokuz oranla Halit ile kan bağı olduğu tespit edilir. Halit, Mira'ya Çerkez ve Ahmet'in fotoğrafını vererek Kod 74'ün devam ettiğini söyler. İkisinin de infaz emrini verir. Mira ise Ahmet'in infaz görevini Doğan'a verir. Doğan bu görev karşısında afallamıştır. Kendisinden devlete kurşun sıkması istenmektedir.

Çerkez, Ahmet ve Viking ise bir araya gelirler ve temsilcilerin öldürüldüğü durumu değerlendirirler. Şoförleri listeye ekleyen kişiye ulaşıp işin arkasındakileri öğrenmek için harekete geçerler.

Altay ise Ahmet'in yönlendirmesi üzerine adliyeye gidip Hakim'le görüşmek ister. Kalem memuru Hakim'e telefonla ulaşmaya çalışır ama Hakim telefonları açmaz. O sırada Hakim ise odasında düştüğü bu durum neticesinde canına kıymaya karar vermiştir. Kendisine şantaj yapılan görüntüler karısına da gönderilmiştir. Hakim bu ağ��r şantajla yaşayamaz hale gelir. Altay bir terslik olduğunu anlar Hakim'in odasına yönelir. O sırada hakimin odasından silah sesi gelir. Altay kapıyı kırarak kalem memuruyla içeriye girer ve Hakim'in kendisini kalbinden vurduğunu görürler. Hakim, Altay'ın kollarında can verir.