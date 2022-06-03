Hiçbir gazete ve televizyonun yapamadığını, Esra Erol yaptı.

Esra Erol’da programına katılan Burcu Siyahkaş, 24 Nisan tarihinde velayeti kendisinde olan 8 yaşındaki oğlunu eski eşi Volkan Kıvılcım’ın kaçırdığını söyleyerek yardım istedi.

Eski eşi Volkan Kıvılcım tarafından kaçırılan 8 yaşındaki oğlunu Esra Erol buldu.



Sesini duyurmak için her yolu deneyen acılı annenin Esra Erol yüzünü güldürdü. Anne oğulun kavuştuğu anın görüntülerini yayınlayan başarılı sunucu "Anne çocuğuna kavuştu, aracılık ettik mi ettik. Programın gücünü ortaya koyduk. Benim için en önemlisi sizin yüzünüzdeki gülümseme" dedi.

Evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne Esra Erol'a çiçek hediye ederek, " Türkiye'nin başına gelen en güzel şey sizsiniz, İyi ki varsınız" diyerek teşekkür etti.