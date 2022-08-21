Bir Küçük Gün Işığı 2. Tanıtımı ile yine beğeni topladı! “Ne zaman vazgeçti beni sevmekten?”

atv ekranlarında yepyeni bir dizinin heyecanı başlıyor. NGM imzalı Bir Küçük Gün Işığı yakında atv'de izleyicisiyle buluşuyor. Seray Kaya ve Berk Oktay'ın başrolleri paylaştığı dizinin yeni tanıtımı beğeni toplarken konu hakkında da önemli ipuçları verdi.

Ekranların merakla beklenen yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni tanıtımı yayınlandı. atv ekranında Seray Kaya ile Berk Oktay'ı bir araya getiren Bir Küçük Gün Işığı'nın ikinci tanıtımı da beğeni topladı. Kocasının ölümünün ardından hiç beklemediği bir gerçekle karşılaşan Elif'in gözyaşları yeni tanıtıma damga vurdu. Elif'in hayatındaki büyük sırrın kaynağı merak konusu oldu.

Elif, acısıyla baş etmeye çalışıyor

Hiç beklemediği bir anda 'anne' olduğunu öğrenen hayatındaki en büyük sorgulamayı yaşamaya başladı. Kocasının kendisini gerçekten sevip sevmediğini düşünen Elif, "Beni gerçekten sevdi mi acaba? Ya da ne zaman vazgeçti sevmekten?" sözlerini kullandı.

Hem kocasını kaybetmenin acısını yaşayan hem de büyük bir sırla baş etmeye çalışan Elif'in yaşadığı dram ikinci tanıtımda da izleyiciyi duygulandırdı. Sosyal medyada büyük övgü alan tanıtımın ardından Seray Kaya'nın oyunculuğu da övgü topladı.

atv'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olan Bir Küçük Gün Işığı'nın yapımını NGM, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk üstleniyor.