Bomba transfer! Efsane oyuncu Ben Bu Cihana Sığmazam'da!

Ben Bu Cihana Sığmazam iddialı oyuncu kadrosunu efsane isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Sezonun adından sıkça söz ettiren dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a dahil olan usta oyuncu heyecan yarattı.

atv'nin yeni sezona damga vuran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Muhteşem oyuncu kadrosu ile ilk bölümden itibaren dikkatleri üzerine çeken ve reyting listelerinin zirvesinde yer alan Ben Bu Cihana Sığmazam muhteşem bir transferle hayranlarını heyecanlandırdı.

Kocacıklı Koca Ekâbir, Ben Bu Cihana Sığmazam'da

Birçok efsane dizi ve filmde izleyenlerinin karşısına çıkan Erkan Can, Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna dahil oldu. Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Cezayir Kurt karakterinin kadim dostu olarak diziye dahil olan Erkan Can, Kocacıklı Koca Ekâbir karakterine hayat verecek.

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı, yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam her Salı 20.00'de atv'de.