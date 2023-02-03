Ateş Kuşları’nda 23 yıl sonra büyük karşılaşma

Mercan ve gazeteci Sezin, 23 yıl sonra Eyüboğlu Köşk’ünde karşılaştı

Sezonun en çok konuşulan dizisi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki 4. Bölümüyle büyük bir ilgiye mazhar oldu. Zıpkın'ın gerçekleri bulmak uğruna Mercan'ı Eyüboğlu Köşk'üne sızdırma planları tıkır tıkır işledi.

'Ateş Kuşları'nın 4. Bölümünde; yaralanan Şirin'i eve götüren Mercan, Eyüboğlu Köşk'üne sızmayı başardı. Nizam Eyüboğlu; Komiser Barbaros'tan umudu kesince son çare olarak 23 yıl önce öldürülen eşi Bahar'ın haberini yapan gazeteci Sezin'e ulaşıp akşam yemeğe davet etti. Yaralı halde evde oturan Şirin, yemek yapamayacak durumda olduğundan, Mercan yemek yapmayı ve evdeki işlerde yardımcı olmayı teklif ederek köşk ahalisinin güvenini kazandı.

Mercan, akşam yemekte Nizam Eyüboğlu'nun yanında, 23 yıl önce kendisine "Büyüyünce ne olacaksın, hayalin ne?" diye soran gazeteci Sezin'i ve eşini görünce şok geçirdi. Aynı zamanda Sezin'in televizyonda "Eyüboğlu Ailesi bir gecede iki kayıp yaşadı. Anne öldü, bebek kayıp" haberini yaptığını anımsayan Mercan fenalaştı. Sezin'in "Pardon, ben sizi tanıyor muyum?" sorusuna Mercan yutkunarak cevap veremedi

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 4. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.