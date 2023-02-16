Türkiye Tek Yürek Ortak Yayın

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm TV kanalları yardım için ortak yayında bir araya geliyor.

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için yardım gecesi başladı. Tüm televizyon kanallarını bir araya getirdi. Gecede 115 milyar 146 milyon 528 bin TL toplandı.

Türkiye Tek Yürek ortak canlı yayınında ilk bağış Zirve Holding - Turkuvaz Medya'dan geldi. Grup, 700 milyon TL bağış yaptı.

Türkiye, depremzedeler için tek yürek oluyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal depremzedeler için 2 milyar TL destekte bulundu.

Burak Özçivit, Türkiye Tek Yürek ortak yayınında: "Yüreklere az da olsa su serpeceğiz. Türk halkına fazlasıyla inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Milletimiz yüce gönüllüğünü bir kez daha gösterecektir"

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu 950 milyon TL bağışladı.