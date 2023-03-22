Esra Erol'dan depremzedeler için yardım kampanyası...

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem asrın felaketi olarak tarihe geçti. Başarılı sunucu Esra Erol depremzedeler için yardım tırı kampanyası başlattı.

İlk tır 24 Mart Cuma günü depremzedeler için yardım tırları yola çıkacak. Esra Erol deprem bölgesine gidecek tırlar için izleyicilere stüdyonun adresini verdi. Ramazan öncesi her türlü ürüne ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Depremzedelerin unutulmaması gerektiğini bu mübarek günlerde daha çok yardıma ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Erol:" Desteğe ihtiyacım var. Oradaki hiç kimseyi yalnız bırakamayız. Ramazan Ayı'nda destek olmaya devam edelim... " diyerek depremzedeler için yardım çağrısında bulundu. Esra Erol'a yardımlarınızı Turkuvaz Medya Güzeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler A Caddesi, No:29/1, Esra Erol Stüdyosu, C kapısı Eyüp/İstanbul adresi üzerinden yapabilirsiniz. Ayrıca 05399268323 nolu telefon numarasından iletişime geçebilirsiniz.

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