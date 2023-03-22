Kayıp Döndü Boztepe'nin evinde bulunan bıçak kimin?

atv'nin fenomen programı Müge Anlı'da kayıp olarak aranan 78 yaşındaki Döndü Boztepe'nin şüpheli kaybında sıcak gelişmeler yaşandı. Ocağında yemeğini, takma dişlerini bırakıp sırra kadem basan yaşlı kadının evlenmek için kaçırıldığı iddia edildi. Öldürülmediği, kaçırıldığı söylenen yaşlı kadının evinin damında büyük bir bıçak ve sopa bulundu. Döndü Boztepe'ye ait bir kan izi arandı.

Döndü Boztepe'nin şüpheli kaybında flaş gelişme...

İkinci Sinan Sardoğan olarak anılan komşu Mehmet Tunç hakkında ortaya akıl almaz iddialar atıldı.Annesi yaşındaki kadını taciz ettiği iddia edilen Tunç ise Döndü Boztepe'nin çocukluk aşkı Mevlüt Eryılmaz ile yasak aşk yaşadığını iddia etti. Afyonkarahisar'da kaybolan kadının 64 yıl sonra çocukluk aşkıyla yeniden görüştüğü ortaya çıktı. Döndü Boztepe'nin evinin yakınlarında, odunluklarda ve atıl alanlarda jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Sima ve Zehir isimli iki kadavra köpeğiyle iz sürdü.Komşu Mehmet Tunç'un evinin çevresi de didik didik arandı. Yaşlı kadının evinde bulunan bıçak için ailesi sonradan konulduğunu düşündü.

Kim doğruyu söylüyor? Yaşlı kadının başına ne geldi? Söylenildiği gibi evlenmek için kaçırıldı mı, yoksa cinayete mi kurban gitti?

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