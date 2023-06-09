Nihat Hatipoğlu Hayatı ve Biyografisi

Nihat Hatipoğlu hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Nihat Hatipoğlu biyografisini detaylı okuyun!

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atv'nin sevilen ekran yüzlerinden biri olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu hakkında tüm merak edilenleri burada bulabilirsiniz. Haftanın üç günü atv'de Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından çok özel ve çarpıcı hikâyeleri izleyicileriyle paylaştığı "Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru", hem stüdyodaki hem de sosyal medyadan gelen izleyicilerin merak ettiği soruları yanıtladığı "Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor" ve maneviyatı arayan akıllara seslendiği "Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet" programlarını yıllardan bu yana başarıyla sürdüren Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ayrıca yine atv'de Ramazan aylarında da Sahur ve İftar programlarıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor.Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en değerli ilahiyatçı ve akademisyenlerden biridir. İlköğretim yıllarını Siirt ve Malatya'da tamamlayan Nihat Hatipoğlu, 1975 yılında Uşak İmam Lisesi'nden mezun oldu. 1981'de ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni derece ile bitirdi. yazdığı "Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü" isimli teziyle doktor ünvanına kavuştu.Başarılı öğrenim hayatını yurtdışında da devam ettirdi. İki yıl Mısır'da yaşadı. 1985 ve 1987 yılları arasında Mısır'da dil eğitimi aldı. 2012 yılında ise ilahiyat profesörü oldu. 5 yıl sonra Yükseköğretim Kurulu'na seçildi. Kanal A'da programlar yapmaya başlayan Nihat Hatipoğlu zaman içinde birçok da radyo programı hazırladı ve sundu.Yurt içi ve yurtdışında sayısız konferanslar verdi. Sabah Gazetesi'nin yazarlarından biri olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlunun televizyon kariyeri atv'de halen başarıyla devam etmektedir. "Dört Halife", "Gökteki Yıldızlar", "Fitneler", "Büyüklerin Duaları", "Ayetlere Farklı Bir Bakış", "İslami Davetin İlkeleri", "Rahmete Firar Etmek", "Allah'ı Bildiğimi Sanırdım" Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun önemli eserlerinden sadece birkaçıdır.Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955 yılında Diyarbakır'da doğdu. Türkiye'nin birçok şehrinde görev yapan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, dünyanın birçok noktasında konferanslar verdi. atv ekranlarında tüm soruları en detaylı haliyle cevaplayan Nihat Hoca'nın nereli olduğu da merak konusu. 7'den 70'e herkese ulaşan ve en doğru bilgileri veren Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu aslen Diyarbakırlıdır.Ekranlara damga vuran programlara imza atan ve tüm sorulara içtenlikle yanıt veren Nihat Hatipoğlu, 1955 yılında doğdu. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 2023 yılı itibariyle 68 yaşındadır.Nihat Hatipoğlu'nun üç erkek çocuğu vardır. Said, Mustafa ve Osman çocuklarının isimleridir.Nihat Hatipoğlu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kurucu rektörüdür. 2023'ün Mart ayında bu görevinden ayrıldı.1694 doğumlu Emel Hatipoğlu ile evlidir Nihat Hatipoğlu.Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 10 seneyi aşkın bir süredir programlarına atv'de devam etmektedir. Güncel programlarının yanında Kadir Gecesi, Mevlid Kandili gibi özel günlerde de ilahiyat konularını içeren programlar da yapmaktadır.10'dan fazla ilimizi etkileyen ve adına Yüzyılın Faciası denilen depremden sonra tüm televizyon kanallarının "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınında da moderatör olarak görev alan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, toplumun birçok kesiminden de saygı görmeye devam ediyor.