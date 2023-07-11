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Gülse Birsel kimdir? Gülse Birsel nereli? Gülse Birsel kaç yaşında?

Gülse Birsel, 11 Mart 1971'de Gültekin ve Semiha Şener çiftinin üçüncü çocuğu olarak İstanbul'da doğdu.Gülse'nin ismi anne ve babasının isimlerinin ilk hecelerinden gelmektedir. Babası avukat olan Gülse Birsel'in annesi ev hanımıydı. Gülse Birsel şu an 52 yaşında.

Gülse Birsel hangi üniversite mezunu?

Oyunculuk hayali kuran Birsel, ailesinin isteği üzerine Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğrenim gördü. Hayallerinin peşinden koşmaktan vazgeçmeyen Gülse Birsel, 1994-1996 yılları arasında Columbia Üniversitesi'nde sinema yüksek lisansı yaptı. İlk iş deneyimi üniversite yıllarında Aktüel dergisinde yazar pozisyonunda olan Birsel, birçok dergi ve gazetede koordinatörlük görevini üstlendi. Komedi programı G.A.G ile televizyon izleyicisiyle buluştu. İlk rolünü ise 2003 yılında Levent Özdilek ile birlikte "Eyvah Eski Kocam!" dizisinde oynadı. Birsel, 1980 yılında Yeni Asır Gazetesi'nde başladığı muhabirlik hayatına TRT, Sabah Gazetesi, ATV, NTV, TV8, Vatan Gazetesi, Cine5 ve Star Gazetesi'nde devam ettirdi. Türkiye'deki komedi anlayışına farklı bir ivme kazandıran başarılı isim, birçok dizi ve filmin senaryosunu kaleme aldı.

Gülse Birsel oynadığı diziler nelerdir?

Fenomen dizi Avrupa Yakası'nda Aslı Sütçüoğlu karekteriyle hayatımıza giren Birsel, sonrasında da büyük televizyon kanallarına komedi dizileri yazmaya devam etti. 2009 yılında "Yedi Kocalı Hürmüz" filminde 'Safinaz' karakterini canlandıran oyuncu performansıyla büyük beğeni topladı. Yalan Dünya, Jet Sosyete gibi popüler dizilerin senaristliğini üstlenen Birsel, ayrıca oyuncu kadrolarından yer aldı.Birsel, televizyonun yanı sıra beyazperdeye de başarılı işler yaptı. Birsel, Aile Arasında filmindeki başarısıyla bir kez daha gündeme geldi.

Gülse Birsel evli mi?

Özel hayatı hakkında çok az bilgi bilinen Gülse Birsel, ekran önünde yaşamaktan uzak durdu. 1999 senesinde televizyoncu Murat Birsel ile hayatını birleştirdi. 24 yıldır evli olan Gülse Birsel'in çocuğu bulunmamaktadır. Çift gözlerden uzakta bir hayat sürmeyi tercih etmektedir. Birsel Çifti, Nişantaşı'nda yaşamaktadır.