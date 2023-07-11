Kutsi Kimdir? Hayatı ve biyografisi...

Hem müzikte hem de oyunculuktaki başarısıyla tanıdığımız, şu sıralar Üvey Anne dizisiyle yeniden ekrana dönen Kutsi kimdir? Ahmet Kutsi Karadoğan, tanındığı adı Kutsi'yi sizler için araştırdık.

Kutsi kimdir? Kutsi'nin müzik hayatı...

16 Mart 1973 Malatya doğumlu Kutsi'nin ismi Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'den esinlenilmiştir. Sanatla yakından ilgilenen ünlü isim, şarkıcılık ve dizi oyunculuğunun yanı sıra, besteci ve söz yazarıdır. Kutsi'nin müziğe olan ilgisini fark eden lise arkadaşları o yıllarda kendisine destek oldu. Hayatının büyük bir kısmında müzikle ilgilenen Kutsi, Ayrancı Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi için hak kazanan Kutsi, mimarlık fakültesini yarıda bırakmıştır. Yakın çevresinin "sesin güzel" sözlerini dikkate alan ve eğitim almak isteyen Kutsi, şan dersi aldı. 2000 yılında müzik dünyas��na hızlı bir giriş yapan Kutsi müzikseverlerin karşısına "Aşk Payını Aldı"yı çıktı. İkinci albümü için uzun bir ara veren Kutsi şarkıları için detaylı çalışmalar yaptı ve "Sana Ne" yi piyasaya sundu. Şarkıcının bu albümü büyük ilgi gördü. Profesyonel müzisyenlik kariyeri olan Kutsi 5 albüm çıkardı. Bomboşum Buralarda, Ağlama Kalbim, Aşkın Gururu, Geçer, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor, Olay Olacak Aşkımız, Hediyem Olsun, İlan-ı Aşk, Doğum Günü, Konuşmayacağım, Aşk Celladı, Helal Etmiyorum, Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim, Zor Olsa da, Melek ve Kapımı Çal, Son Mektup, Bambaşka, Haram Olsun, Soran Yok" şarkıları müzikseverlerin ilgisi çekti.

Kutsi hangi dizilerde rol aldı?

Kutsi şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yaptı ve Türk Dizi tarihinde büyük ses getiren porjelerde yer aldı. 2006 yılındaki Doktorlar dizisindeki Levent karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı ve yıldızı parladı. Sonrasında neredeyse her sene dizi yapan Kutsi, Doktorlar dizisi bittikten bir süre sonra Kahramanlar dizisi ile yeniden ekranlarda oldu. 2010 yazında Doktorlar'ın tekrarları çok izlenip ve seyirciler tarafından yeniden başlamasının istenmesi üzerine "3 Aralık 2010" tarihinde Doktorlar dizisi yeniden ekranlara geri döndü ve yine çok büyük bir seyirci kitlesi yakaladı. 2012 senesinde Huzur Sokağı ile atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Kutsi, oyunculuktaki başarısını taçlandırdı. Beyaz Yalan, Benim Adım Melek, Annemizi Saklarken dizilerinde rol aldı.

Kutsi'nin çocuğu var mı?

Kutsi şu sıralar atv'nin büyük ses getiren Üvey Anne dizisinde Faruk Gencer karakterine hayat veriyor. Kutsi'nin "Ceylin Ada" adında bir kızı bulunuyor.