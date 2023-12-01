Ava giderken avlandı!

Gülayşe ve Barbaros’un oyunu

Sevilen dizi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki 33. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları'nda Gülayşe ve Barbaros'un bir oyun kurarak Nazmiye'nin planlarını alt üst etmesi bölüme damga vurdu.

'Ateş Kuşları'nın 33. Bölümünde Eyüpoğlu Porselen Şirketi'nden hisse isteyen Ragıp'ın arkasında olan ve onu yönlendirenin Nazmiye olduğunu fark eden Barbaros, Gülayşe ve Kara'yla beraber Nazmiye'ye bir oyun kurdu. Barbaros, Nazmiye ve Ragıp'ın avukatı Gözde ile romantik bir akşam yemeğine çıkmış, ardından da Gülayşe tarafından yakalanmış ve sonrasında ayrılmış gibi davranarak oyunu başlattı. Öte yandan Kara, Çatal'ın cebine konum bilgisi açık bir telefon yerleştirerek Nazmiye, Çatal ve Ragıp'ı bulundukları konumda yakaladılar. Barbaros ve Kara, Ragıp ve Nazmiye'nin işbirliği yaptığını ortaya çıkarınca Nazmiye'yi hapse girmek ya da hisselerini devretmek arasında bir seçim yapmaya zorladılar. Nazmiye, gözyaşları içinde şirketteki hisselerini Ragıp'a ve Kara'ya devretti. Nazmiye, "O gün o çöpte ölmediğine pişman edeceğim seni!" diyerek Gülayşe'yi tehdit etti. Gülayşe ise "Sen son numaramı gör, sonra pişman edersin. Dün gece senin, son mutlu gecendi. Kıyametin için geri sayım başladı." şeklinde karşılık verdi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 33. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.