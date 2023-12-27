ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
canli-yayin
CANLI YAYIN
Kuruluş Osman
 13

BİLDİRİMLER

  • Safir

    Safir

    YENİ FRAGMAN
  • Kardeşlerim

    Ben Bu Cihana Sığmazam

    YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak - 2. Fragman

    Aldatmak

    YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak

    Aldatmak

    YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber

    atv Ana Haber

    YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da

    Esra Erol'da

    YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane

    Mutfak Bahane

    YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası

    atv Gün Ortası

    YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

    YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri

    Kahvaltı Haberleri

    YENİ BÖLÜM
  • Ben Bu Cihana Sığmazam

    Ben Bu Cihana Sığmazam

    YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman - 2. Fragman

    Kuruluş Osman

    YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman

    Kuruluş Osman

    YENİ FRAGMAN
CANLI YAYIN
HABERLER Gonca Hatun ve Alaeddin Bey arasında duygu dolu yüzleşme

Gonca Hatun ve Alaeddin Bey arasında duygu dolu yüzleşme

GİRİŞ TARİHİ:  27.12.2023, 21:45
Gonca Hatun ve Alaeddin Bey arasında duygu dolu yüzleşme

Alaeddin Bey: “Dilinden dökülenlere değil, gözlerine inanırım!”

'Kuruluş Osman'ın 142. Bölümünde Gonca Hatun, Alaeddin Bey'e karşı hislerinin olmadığını söyledi.

Kuruluş Osman'ın 142. Bölümünde Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a olan sevdasını yüzüne karşı itiraf ederek kendisinden bir cevap bekledi. Gonca Hatun, "Sen beni yanlış anlamışsın. Yüreğim, yüreğinle bir atar sanırsan yanılırsın. Benim sende gönlüm yoktur. Gayrı yoluma çıkma!" diyerek Alaeddin Bey'in yanından uzaklaşmak istedi. Ancak bu beklenmedik itiraf karşısında Alaeddin Bey ise, duyduklarına inanamadı. "Hayır! Anlamadım, dünden bugüne ne değişti? Hani sen bana sormuştun ya, bana güvenir misin diye… Ben sana güvenirim. Kendime güvendiğim kadar güvenirim sana. Bu sözlere inanmamı bekleme benden." diyerek hayal kırıklığını dile getirdi. Alaeddin Bey, Gonca Hatun'un cevabının sebebini öğrenmek istese de beklediği cevabı alamadı. Alaeddin Bey, kararlı bir şekilde Gonca Hatun'un karşısına dikilerek "Gözümün içine bakıp de bana. Senin bende gönlün yok mudur?" diye sordu. "Zorlama, gayrı bir daha da karşıma çıkma!" diyen Gonca Hatun'un oradan ayrılmasına karşılık Alaeddin Bey, "Dilinden dökülenlere değil, gözlerine inanırım." dedi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 142. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

DİĞER HABERLER

ARAMA

CANLI YAYIN