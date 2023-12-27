Holofira ve Mehmet Bey arasında neler yaşanacak?

Yakup Bey, Holofira’yı gelin olarak istedi

'Kuruluş Osman'ın 142. Bölümünde Germiyanoğlu Ailesi, Holofira'yı gelin olarak oğulları Mehmet Bey'e istemek için Atranos Kalesi'ne gitti.

Kuruluş Osman'ın 142. Bölümünde Germiyanoğlu Ailesi, uzun süredir planladıkları stratejik bir evliliği hayata geçirmek üzere Atranos Kalesi'ne hareket ederek Holofira'yı teyzesi Olivia'dan istediler. Olivia, ani ziyaretlerinin sebebini sorduğunda Saadet Hatun, Holofira'yı çok sevdiklerini ve Holofira'nın çok iyi yetiştirilmiş olduğunu söyledi. Olivia ise Holofira'nın kendisi için çok kıymetli olduğunu ve ablasından kalan tek hatıra olduğunu ancak onu Uç Pazar'a göndermeyi hiç istemediğini dile getirdi. Bu sözler üzerine Mehmet Bey, iyi ki Uç Pazar'a geldiğini ve iyi ki tanıştıklarını söyledi. Yakup Bey, "Lafı eğip bükmeyi sevmem. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Holofira'yı oğlum Mehmet'e isterim." dedi. Ancak Olivia, Holofira'nın asla Müslüman olmayacağını, bu evlilik için Müslüman olması gerekirse izin vermeyeceğini söyledi. Yakup Beyler ise Holofira'nın Müslüman olmasına gerek olmadığını, Holofira nasıl isterse o şekilde hayatına devam edebileceğini söylediler. Olivia bu meselenin önemli olduğunu ve düşüneceğini söyledi.

Olivia'nın düşünce sürecinin, Holofira'nın kaderini etkileyip etkilemeyeceği ise seyirci tarafından merak konusu oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 142. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.