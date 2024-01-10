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HABERLER Osman Bey, Bizans ve Moğol ittifakını işte böyle bozdu

Osman Bey, Bizans ve Moğol ittifakını işte böyle bozdu

GİRİŞ TARİHİ:  10.01.2024, 23:23
Osman Bey, Bizans ve Moğol ittifakını işte böyle bozdu

‘Kuruluş Osman’ın 143. Bölümünde Osman Bey, Prenses Maria ve Görklü Han’ın siyasi evliliğine engel olmak için Prenses Maria’yı kaçırdı.

Kuruluş Osman'ın 143. Bölümünde Osman Bey, Prenses Maria hakkında detayları ve kervanının gideceği gizli güzergâhı öğrenmesi için Konur Bey ve Bayındır Bey'i Konstantiniyye'ye gönderdi. Osman Bey, beylerden aldığı istihbaratlar doğrultusunda, iki devletin güçlerini birleştirmesine ve siyasi bir ittifak kurulmasına engel olmak için Prenses Maria'yı Konstantiniyye'den Tebriz'e giderken kaçırarak iki devlet arasındaki siyasi oyunu bozmaya kararlı bir şekilde adım attı. Osman Bey, prensese yaptığı çağrıda, "Sizin üzerinizden siyasi bir oyun kurarlar. Bu bizim aleyhimizedir. O yüzden, bir müddet bizim misafirimiz olacaksınız." sözleriyle, Prenses Maria'nın Söğüt topraklarında bir süre misafir olarak kalmasını talep etti.

Bu stratejik hamle, Osman Bey'in liderliğindeki beyliğin bağımsızlığına ve gelecekteki siyasi ilişkilere yönelik attığı önemli bir adımı simgeliyordu. Prenses Maria'nın kaçırılmasıyla ortaya çıkan gerilim, izleyicilere heyecan dolu bir hikâye beklediklerine dair sinyaller verdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 143. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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