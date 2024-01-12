Ateş Kuşları yeni mahallesine kavuştu!

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 38. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda tüm mal varlığının kaybedilmesinin ardından Ateş Kuşları kendilerine yeni bir mahallede, yeni bir ev buldu.

'Ateş Kuşları'nın 38. Bölümünde Ateş Kuşları, yepyeni bir mahallede boş bir daire ararken emlakçı Seyfi, Seyfi'nin kızı Su ve mahallede evini kentsel dönüşüme vermek istemeyen Çelik Komutan'la tanıştı. Aynı gece Çelik Komutan'ın evinde çıkan yangın sonucunda Zıpkın hiç düşünmeden alevlerin ortasına atlayarak Çelik Komutan'ın duvarında asılı olan değerli bir fotoğrafı kurtardı. Fotoğrafta rahmetli eşi Halime Hanım olduğunu söyleyen Çelik Komutan, fotoğrafı kurtardığı için Zıpkın'a teşekkür edip ertesi gün yanına davet etti. Çelik, Zıpkın'a duyduğu minnettarlığı dile getirerek; ona dünyaları verdiğini, hatıralarına Ateş Kuşları'ndan daha iyi bakabilecek kimsenin olmadığını ve bu sebeple kendi evini Ateş Kuşları'na kiralamak istediğini söyledi. Çelik, "Bu ev sizin gibi cesur ve dürüst insanların elinde daha güvende olacak. Ne benim gözüm arkada kalacak, ne de siz ortada kalacaksınız. Hala evi kiralamak istiyorsanız, ev sizindir!" diyerek beklenmedik bir teklifte bulundu.

Bu gelişme, Ateş Kuşları'nın yaşadığı zorlu süreçte onlara umut ışığı olurken, izleyicileri de gelecek bölümü merakla beklemeye yönlendirdi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 38. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.