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Ateş Kuşları
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HABERLER Çatal’ın akıbeti ne olacak?

Çatal’ın akıbeti ne olacak?

GİRİŞ TARİHİ:  12.01.2024, 23:43
Çatal’ın akıbeti ne olacak?

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 38. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Sultan ve Çatal arasında yaşanan arbedede Sultan, Çatal’ı yaraladı.

'Ateş Kuşları'nın 38. Bölümünde Gülayşe'nin imzası sonrasında her şeylerini kaybeden Ateş Kuşları, yeni bir ev arayışına sürüklendi. Bu süreç içinde Sultan ve Hacer, Sare'nin evinde misafir oldu. Ateş Kuşları; kalacak yeni bir yer ararken kendi aralarında para topladılar ancak Sultan, nişanından kalan yüzüğü saklamayı tercih ederek herhangi bir katkıda bulunmadı. Sultan'ın pahalı nişan yüzüğünü sakladığından şüphelenen Çatal ise Sultan'ın çantasını karıştırdı ve yüzüğü buldu. Çatal, "Herkesi kandırabilirsin ama ben yemem! Biliyordum!" diyerek Sultan'ın yalanını ortaya çıkardı. Sultan, yüzüğünü Çatal'dan geri almak isteyince ikilinin arasında gergin bir arbede yaşandı. Arbedenin zirve noktasında, Çatal'ın Sultan'ı koltuğa itmesi üzerine öfkeye kapılan Sultan, kendini kaybedip Çatal'ın kafasına bir vazo ile vurdu. Bu olayın ardından Çatal, yere düşerek yaralandı. Çatal'ın akıbeti, seyirciler tarafından merak konusu oldu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 38. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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