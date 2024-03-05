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HABERLER Dijitale atv damgası

Dijitale atv damgası

GİRİŞ TARİHİ:  05.03.2024, 12:17
Dijitale atv damgası

Şubat ayında televizyon kanallarının web siteleri arasında yapılan araştırmaya göre atv.com.tr 17 kategoride zirvede yer aldı.

Gemius verilerine göre atv.com.tr stream metriğinde "RU", "Reach", "Duplication On Any Media", "Audience Share", uygulamada "RU", "Views", "Visits", "Reach", "Avarage Time Spent", "Audience Share", "Relative Share Of Time", "Average Time Viewed", "Avarage Minute Rating", "Duplication On Any Media", "Views Per Real User", "Time", "Time Per Visit" kategorilerinde birinci oldu.

En güncel içerikler atv.com.tr'de!

Dizi, program ve haberlerden en hızlı şekilde haberdar olmak isteyenlerin tercihi olan atv.com.tr, en güncel içerikleri kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Dizi ve programlardan öne çıkan detaylar, özel görüntüler de atv'nin resmi sitesinde yer alıyor.

Dijitalde gösterdiği performansla yıllardır dikkat çeken atv, hem web sitesi hem de mobil uygulamasıyla atv canlı yayın izleme imkanını sunmaya devam ediyor.

Siz de aradığınız tüm içeriklere ve atv canlı yayınına atv.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

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