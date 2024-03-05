Dijitale atv damgası

Şubat ayında televizyon kanallarının web siteleri arasında yapılan araştırmaya göre atv.com.tr 17 kategoride zirvede yer aldı.

Gemius verilerine göre atv.com.tr stream metriğinde "RU", "Reach", "Duplication On Any Media", "Audience Share", uygulamada "RU", "Views", "Visits", "Reach", "Avarage Time Spent", "Audience Share", "Relative Share Of Time", "Average Time Viewed", "Avarage Minute Rating", "Duplication On Any Media", "Views Per Real User", "Time", "Time Per Visit" kategorilerinde birinci oldu.



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