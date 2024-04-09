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HABERLER Nick Fury'nin Örümcek Adam'a verdiği gizli görev...

Nick Fury'nin Örümcek Adam'a verdiği gizli görev...

GİRİŞ TARİHİ:  09.04.2024, 16:37
Nick Fury'nin Örümcek Adam'a verdiği gizli görev...

Örümcek Adam: Evden Uzakta Perşembe 20.00'de atv'de.

Yönetmen Jon Watts
Oyuncular: Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya

Marvel Sinematik Evreni'nin 23. filmi olan Örümcek Adam: Evden Uzakta, Endgame'de yaşananlar sonrası tekrar ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker'ın, okul arkadaşlarıyla gittiği Avrupa gezisi sırasında Nick Fury'nin gizemli bir görevi üzerine yıkmasıyla gelişen olayları konu ediniyor. Peter'ın evden uzakta arkadaşlarını koruması, dünyayı kurtarması, sadece kendisinin üstesinden gelebileceği bir zorluğa göğüs germesi ve Örümcek-Adam'ın yazgısını kabullenmesi gerekecektir.


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