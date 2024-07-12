atv’den hat-trick

Göz kamaştıran yıldızlarla yarışma zamanı atv’de!

OKTAY KAYNARCA İLE ALAN

Her Perşembe 20.00

Dünya televizyonlarından eşsiz bir yarışma, reytingleri alt üst eden bir oyun, zamana karşı bir bilgi mücadelesi "Alan". Ekranların izlenme rekorları kıran yeni nesil yarışması Alan, televizyonların başarılı ve sevilen ismi Oktay Kaynarca sunumuyla her Perşembe atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

KENAN İMİRZALIOĞLU İLE KİM MİLYONER OLMAK İSTER

Her Pazar 20.00

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısında olacak.

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı sevilen oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla, Her Pazar akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN İLE MİLYONER AİLE

İlk Bölüm Salı akşamı 20.00'de

Ailece milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma "Milyoner Aile" Engin Altan Düzyatan'ın sunumuyla atv ekranlarında başlıyor! Bu yarışmada milyoner olmak çok kolay! Çünkü yapmamız gereken tek şey, cevabı zaten içinde olan video soruları ailece, en hızlı ve doğru şekilde yanıtlamak. Türkiye'nin her ilinden milyoner olmak isteyen aileler, hemen başvurun!