Temmuz ayında televizyon kanallarının web siteleri arasında yapılan araştırmaya göre atv.com.tr 16 kategoride zirvede yer aldı.

Gemius verilerine göre atv.com.tr Web metriğinde "Views", "Visits", "Visits Per Real User", "Views Per Real User", Uygulamada "Views", "Visits", "Ru", "Reach", "Time", "Time Per Visit", "Audience Share", "Average Time Spent", "Relative Share Of Time", "Average Time Viewed", "Average Minute Rating", "Views Per Real User" kategorilerinde birinci oldu.