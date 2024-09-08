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Roboreks'in Maceraları / Yabancı Sinema
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Eren Vurdem Bir Gece Masalı'nın öne çıkanlarını anlattı!

GİRİŞ TARİHİ:  08.09.2024, 11:05
Eren Vurdem Bir Gece Masalı'nın öne çıkanlarını anlattı!

Bir Gece Masalı'nın Canfeza'ya talip Selim'i Eren Vurdem, izleyiciden tam not alan projenin öne çıkanlarını anlattı

"Sürprizlerle dolu bir senaryomuz var. Tansiyonu yüksek. Çok ters köşeleri var dizimizin. Ve sürükleyici... Hikâye açıldıkça yaşanacaklara hazır olun."

10 Eylül Salı akşamı ikinci bölümüyle atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak, yapımını NGM'nin üstlendiği Bir Gece Masalı'nın başarılı oyuncusu Eren Vurdem, diziye gelen övgü dolu yorumları ve Selim karakterinin sürprizlerini paylaştı.

Uzun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Vurdem, senaryo için heyecan dolu açıklamalarda bulundu; "Sürprizlerle dolu bir senaryomuz var. Tansiyonu yüksek. Çok ters köşeleri var dizimizin. Ve sürükleyici. Hikaye açıldıkça yaşanacaklara hazır olun."


"Kimse göründüğü gibi değildir"

Karakterine dair ise şunları paylaştı; "Kimse göründüğü gibi değildir. Belki Selim de gördüğümüz gibi biri değildir. Bu da Selim karakterini cazip kılan yanlardan biri. Her karakterin derinlikli bir hikayesi var. Davranışlarının arkasındaki nedenleri bölümler ilerledikçe göreceğiz."

Çok titiz ve özenle çalıştıklarını ve sette güzel bir uyum yakaladıklarını belirten Eren Vurdem, diziye gelen yorumlardan ve sonuçtan memnun olduklarını şöyle açıkladı; "Oyunculuk açısından çok güzel geri dönüşler ve iltifatlar aldım ama karakter için aynılarını söyleyemem."

Güçlü kadrosu ve sürpriz gelişmeleriyle Bir Gece Masalı Salı akşamları atv'de.

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