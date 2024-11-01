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atv ekranlarının yeni dizisi Kar Çiçekleri için İpek Bilgin ile anlaşıldı

GİRİŞ TARİHİ:  01.11.2024, 10:56 GÜNCELLEME TARİHİ:  01 Kasım 2024 Cuma, 10:57
atv ekranlarının yeni dizisi Kar Çiçekleri için İpek Bilgin ile anlaşıldı

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını ise NGM’in üstlendiği, atv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan yeni dizinin başrol oyuncusu belli oldu.

Kardeşlerim ve Bir Gece Masalı'nın yapımcısı NGM, yine çok konuşulacak bir projenin hazırlıklarına başladı.

Gül Abus Semerci'nin senaristliğini ve Serkan Birinci'nin yönetmenliğini üstlendiği, izleyicilere duygu yüklü bir hikâye sunmaya hazırlanan dizi için ilk anlaşılan isim usta oyuncu İpek Bilgin oldu. Başarılı isim, Kar Çiçekleri'nde Hicran karakteriyle izleyicilerin kalplerine dokunmayı hedefliyor.

Yakında İstanbul'da sete çıkacak "Kar Çiçekleri", hikayesi, güçlü karakter dinamikleri ve etkileyici anlatımıyla dikkat çekecek.

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