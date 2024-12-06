Müge Anlı Seyfi Birbir Olayı

Seyfi Birbir Olayı hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Müge Anlı'daki Seyfi Birbir Olayı Nedir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Hacer Çıranoğlu, oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Bir süredir aranan çocuktan hiçbir iz bulunamamıştı. 14 yaşında Seyfi Birbir ile evlendirilen Hacer Çıranoğlu, eski eşinin kendisine oğlunu bir başkasına evlat verdiğini söylediğini belirtmişti.

1995 yılından beri oğlundan haber alamadığını söyleyen Hacer Çıranoğlu, eski kocasının 4 yaşındaki oğulları Serdar'ı tanımadığı bir kişiye verdiğini iddia etti.

Seyfi Birbir'in Oğlu Bulundu Mu?

Bunun üzerine programa gelen Seyfi Birbir'in çelişkili ifadeleri herkesin dikkatini çekmişti. Seyfi Bey, çocuğu elinde poğaça ile İzmit Kocaeli fuarında terk ettiğini itiraf etti. Seyfi Bey'in neden çocuk esirgeme kurumu yerine fuar alanına bıraktığı tartışıldı.

Çiftin diğer oğlu Erdan Birbir'de yayına geldi. Erdal Birbir, babasına kardeşinin akıbetini sorduğunu, babasının "bu konuyu açarsan sana babalık hakkımı helal etmem" dediğini, anlattı.

İlk olarak 'Çocuğu evlatlık verdim' diyen Seyfi daha sonrasında 'İzmir Fuar'ına bıraktım' diyerek herkesi şaşkına çevirmeye devam etti. Son olarak '15 yıldır oğlumla görüşüyorum, programa getireceğim' dedikten sonraki tavırları dikkat çekti.

Seyfi Birbir Olayı Nasıl Sonuçlandı?

Oğlunu yayına getireceğini söyledikten iki gün sonra otel odasından çıkmayan Seyfi Birbir herkesi endişelendirdi. Canlı yayına bağlanan programın muhabir yaşadıklarını anlattı. Odaya girdiklerinde Seyfi Birbir'in kesici aletle kendine zarar verdiği gördüklerini hemen hastaneye kaldırdıklarını söyledi.

Soru işaretleri devam eden olayda hastaneden taburcu edilen Seyfi Birbir intihar ederek yaşamına son verdi.

Müge Anlı İle Tatlı Sert bölümler