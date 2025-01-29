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HABERLER Türkiye Esra Erol izledi!

Türkiye Esra Erol izledi!

GİRİŞ TARİHİ:  07.01.2025, 11:56
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Türkiye Esra Erol izledi!

Gönüllere taht kuran program Esra Erol'da Kantar Medya'dan alınan verilere göre 6 Ocak Pazartesi günü en çok izlenen program oldu.

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %6,19 izlenme oranı ve %26,90 izlenme payı alarak ilk sıraya yerleşti.

Esra Erol'un dünkü yayınında; Mehmet Bey ve Kayıp Eşi

Eşi Şermin Hanım'ın zorla kaçırıldığını söyleyen Mehmet Bey, eşine ulaşabilmek için yayına katılmıştı. Şermin Karcı ise stüdyoya gelerek Mehmet Bey'in kendisine psikolojik baskı yaptığını, şiddete maruz kaldığını ve eve dönmeyeceğini söylemişti. Eşinin kendisi için karım çok zayıf, çirkin diyerek psikolojisini bozduğunu, fiziksel anlamda aynaya baktığında kendini beğenmediğini, eşinin davranışları yüzünden özgüvenini kaybettiğini söylemişti. Dünkü canlı yayında ise Şermin Hanım "Bugün çocuklarım için Mehmet Bey'e son bir şans veriyorum." Mehmet Bey ise "Herkesin önünde eşimden özür diliyorum. Onu çok kırdım, çok üzdüm" diyerek Şermin Hanım'dan af diledi.

Kayıp Fatih Aydın

Rabia Hanım; 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya geldi. Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kayıplara karışan 21 yaşındaki gencin akıbeti konuşuldu.

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